El Chapos' søn formodes anholdt under voldsomme kampe

Helikoptere, krigsskibe, militære køretøjer og soldater.

Det mexicanske militær er torsdag gået i åben krig mod et af landets største narkokarteller.

Her beretter flere lokale medier, at man i en aktion, der har udløst voldsomme kampe, har anholdt Ovidio Guzmán - søn af den hensynløse narkobaron Joaquín Archivaldo Guzmán - også kendt som El Chapo.

Siden medlemmer af Guzmáns Sinaloa-kartel befriede ham fra et fængsel i oktober 2019, har specialstyrker fra den mexicanske hær patruljeret i området i Caliacan for at fange kartellederen igen. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Stor aktion

Militæret har slået til mod Guzmáns Sinaloa-kartel i byen Culiacán, som netop ligger i staten Sinaloa. Her har der ifølge lokalmediet El Siglo de Torreon været vejblokader med brændende biler og skududvekslinger mellem militæret og medlemmer af Guzmáns kartel.

Kilder i militæret bekræfter over for mediet og amerikanske CNN, at man har anholdt El Chapos søn under aktionen. Det er dog ikke meldt ud fra officiel side endnu.

Journalist og nyhedsvært Manuel Lopez San Martin skriver ligeledes på Twitter, at man har anholdt Ovidio Guzmán.

Her skriver han også, at det vil blive meldt ud på et pressemøde klokken 12 lokal tid - klokken 19 dansk tid.

Han har samtidig delt en video, der viser de omfattende skader, som kampene har medført. Andre lokale journalister har også delt videoer fra området. Her ses en militærhelikopter eksempelvis affyre en savle skud fra luften.

Den amerikanske ambassade i Mexico advarer torsdag på Twitter sine statsborgere om at holde sig indenfor, hvis de befinder sig i staten Sinaloa på grund af de massive kampe i området.

Søn af El Capo

Ovidio Guzmán blev født 29. marts 1990 som søn af Joaquín Guzmán Loera og Griselda López Pérez.

Hans far, El Chapo, der kan oversættes til 'Stumpen', blev en af verdens mest eftersøgte og har myrdet sig vej til magten.

I 1970’erne tog han sine første skridt ind i en verden af organiseret kriminalitet, da han begyndte at arbejde for den prominente narkokonge Miguel Ángel Félix Gallardo. Han var på daværende tidspunkt en af lederne i Guadalajara-narkokartellet, der huserede i det vestlige Mexico.

Efterfølgende er han på mirakuløs vis stukket af fra fængsler flere gange. I 2017 gik den dog ikke længere. Her blev han efter en udvekslingsaftale sendt til USA, hvor han to år senere blev idømt mindst 30 års fængsel.

