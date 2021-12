El-cykel rammer fodgænger: Helikopter blev tilkaldt

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Der blev mandag eftermiddag sendt en helikopter ud til Brovej ved Egernsund mellem Gråsten og Sønderborg i Sønderjylland for at transportere en tilskadekommen til hospitalet, efter at en el-cykel havde ramt en fodgænger.

Begge er kommet til skade og bragt videre til behandling.

Det bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- En cyklist på en el-cykel, der kørte på en lang, lige strækning, har ramt en fodgænger, som stod og ventede på en bus. Begge væltede uheldigt, så de kom til skade. Begge er fragtet til hospital og sygehus, siger vagtchef ved Syd- & Sønderjyllands Politi Ole Aamann.

Hvem af de involverede, der er bragt til hospitalet med helikopter, kan vagtchefen ikke svare på, men den ene blev fløjet til Odense Universitetshospital med helikopter, og den anden blev kørt på sygehuset i Aabenraa.

Vagtchefen oplyser, at begge var voksne mennesker, og at de også var ved bevidsthed.

Politiet fik anmeldelsen klokken 17.06.

De pårørende er underrettet, og politiet er færdige på stedet.

