Elev tiltalt for voldtægt på Herlufsholm

En grum sag har rystet Herlufsholm Kostskole. En af skolens elever er tiltalt i en sag om voldtægt af en anden elev. Det fremgår af et anklageskrift, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Den tiltalte mandlige elev - en teenager under 18 år - er konkret tiltalt efter voldtægtsparagraffen for at udsætte offeret for andet seksuelt forhold end samleje.

Anklageren nedlægger påstand om fængselsstraf.

Ifølge anklageskriftet blev overgrebet begået en nat i februar omkring klokken 01.00. Offeret lå i en seng på et værelse på skolen, da den tiltalte skal have befølt ham under tøjet.

I første omgang 'frøs' offeret og lod, som om han sov, mens der blev udført både hånd- og oralsex på ham mod hans vilje. Da han vendte sig væk i forsøget på at få overgrebet til at stoppe, trak den tiltalte ham ifølge anklageskriftet om på ryggen igen og fortsatte.

Behandles i nævn

Ekstra Bladet har været i kontakt med den tiltaltes advokat, Susan Jørgensen.

- Han nægter sig skyldig, og så har jeg ikke yderligere kommentarer, siger forsvaren.

Ifølge anklageskriftet skal tiltalte have sagen behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, som arbejder med at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge målrettede og individuelle forebyggende indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10-17 år.

Sagen kører som en domsmandssag. Byretten behandler straffesager som domsmands-sager, hvis den tiltalte nægter sig skyldig, og hvis anklageren kræver fængselsstraf eller frakendelse af rettigheder.

Strafferammen i domsmands-sager kan ikke overstige fire år. Derudover lægges der påstand om eventuelt erstatning.

Sagen er sat til 27. april, og der er afsat halvanden dag.

Rektor: - Svært for begge parter

Ekstra Bladet har været i kontakt med rektoren på Herlufsholm, Mikkel Kjellberg. Kostskolen har tidligere været genstand for anklager om voldtægt - dog uden der er faldet dom. En elev blev frikendt i retten. I en anden sag frafaldt politiet sigtelsen efter kort tid.

Mikkel Kjellberg mener ikke, at skolen har et generelt problem.

Mikkel Kjellberg er rektor på Herlufsholm. Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix

- Den aktuelle sag er selvfølgelig et problem, men om det er et generelt for vores skole, det tror jeg ikke. Den her slags sager opstår - desværre - når mange unge mennesker er sammen.

- Uanset hvad er det en svær situation for begge parter, når den her slags sager opstår. Sagen bliver nu håndteret af myndighederne. Jeg kørte selv ned til politiet, så snart vi fik henvendelse omkring sagen, hvorefter offeret anmeldte sagen til politiet, siger Mikkel Kjellberg.

- Hvordan kommer man problemet til livs? Desuden bed jeg også mærke i, du sagde, det var en svær sag for begge parter …

- Der er jo ikke nogen manual for, hvordan man kommer sådan noget her til livs, fordi alle sager er jo forskellige og opstår på forskellig vis i samspil mellem unge mennesker. Det, vi gør, er, at vi har mentorordninger. Vi har præventive oplæg, og vi har digital dannelse. Alle de her ting støtter op omkring at give eleverne respekt for hinandens grænser.

- Men selvfølgelig kan der opstå situationer. De unge mennesker er i en periode i deres liv, hvor de helt naturligt forsøger at afsøge grænser og gøre sig erfaringer. Det skal vi selvfølgelig hjælpe dem i, men der kan jo opstå svære situationer i den forbindelse, siger Mikkel Kjellberg.

Blåt blod og kendte

Herlufsholm huser knap 600 elever og har ry for at være en af landets fineste kostskoler. Et ophold på kostskolen løber op i 157.000 kr. pr. år.

Også den kongelige familie har tråde til Herlufsholm. Prins Christian er p.t. elev på skolen, og prinsesse Isabella går i sin storebrors fodspor, når hun efter planen skal fortsætte sin skolegang på netop Herlufsholm.

Fætter Nikolai gik på skolen fra 2014 til 2018.

Prins Nikolai, i midten, fotograferet på Herlufsholm tilbage i 2015. Foto: Stine Bidstrup

Ekstra Bladet har været i kontakt med kongehusets kommunikationsafdeling, der ikke ønsker at kommentere sagen, da sagen ifølge kommunikationsafdelingen ingen relation har til kongehuset.

Ud over de kongelige har kostskolen også været hjemsted for en række kendte danskere. Blandt de kendte fra de senere år er kunstner Kristian von Hornsleth, skuespiller Pilou Asbæk, tv-personlighed Caroline Fleming, erhvervsmand Christian Stadil og skuespiller Peter Reichhardt.

