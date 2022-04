Elins morder idømt 14 års fængsel

Peter Møller Just dræbte sin hustru med fuldt overlæg foran parrets to sønner

RETTEN I HORSENS (Ekstra Bladet):

62-årige Peter Møller Just skal 14 år i fængsel for drabet på sin hustru, Elin Frank Just, og for trusler mod flere andre ved bopælen i marts sidste år.

Manden er netop blevet dømt i Retten i Horsens. Han fratages retten til at arve efter sin hustru og skal betale erstatning til blandt andet parrets to sønner.

Retsformanden redegjorde for, at retten i begrundelsen hverken har fundet formildende eller skærpende omstændigheder 'uanset at tiltalte var under et stort pres, og at drabet er foregået foran offerets familie'.

Peter Møller Just ankede på stedet dommen til frifindelse. Subsidiært en mildere straf.

Anklager Anna Holm er tilfreds med straffen.

- Det er jeg. Retten har stort set fulgt min påstand. så må vi se, hvad landsretten siger, siger hun til Ekstra bladet. I sin strafprocedure tirsdag formiddag krævede hun 15 års fængsel. Udgangspunktet for drab i Danmark er 12 år.

- Det er en særdeles skærpende omstændighed, at drabet blev begået foran parrets to fælles børn. Det er også skærpende, at der er flere andre til stede. Det er skærpende, at Peter Møller Just er fundet skyldig i at have truet samtlige af de tilstedeværende med et gevær, lød det blandt andet.

Samtidig krævede hun, at den 62-årige mand bliver frataget retten til at arve efter Elin Frank Just. Og at han skulle tilbagebetale den ægtefællesum på 45.000 kroner fra hustruens ATP-ordning, der blev overført til ham efter drabet.

Begge dele blev han pålagt ved dommen tirsdag eftermiddag.

Politiet ved gerningsstedet 27. marts sidste år.

Omvendt bad forsvarer Stefan Møller Jørgensen om 'rettens mildeste straf' uden at sætte år på. Han argumenterede for, at Peter Møller Just var i en 'oprørt stemning', da han begik drabet.

- Hans helbred var tyndslidt. Og den behandling han fik ude ved huset har slidt det sidste ned. Han var i en oprørt tilstand fremkaldt af den stemning, der var derude, lød det fra advokaten med henvisning til, at flere af de tilstedeværende ved huset den morgen råbte skældsord ad ham og blandt andet kaldte ham dum.

Anklager Anna Holm oplyser, at statsadvokaten nu vil overtage sagen og overveje, hvorvidt man vil kontraanke til skærpelse af straffen.

Skudt i ryggen under bodeling

Peter Møller Just blev allerede i sidste uge kendt skyldig i drabet på sin hustru samt trusler mod parrets to voksne sønner og flere andre, der var til stede under parrets bodeling 27. marts sidste år. Selv har han forklaret, at det oversavede jagtgevær gik af ved et uheld.

Elin Frank Just og resten af gruppen mødte op på adressen lidt efter klokken otte og kunne konstatere, at manden havde skiftet låsene. Da han ikke ville lukke dem ind, ringede de til politiet, som dog ikke umiddelbart kunne hjælpe.

På lydoptagelsen fra opkaldet til 114, som blev afspillet i rettet, hører man pludselig Elin Frank Just skrige desperat og højt. Og øjeblikket efter er hun væk. Skudt i ryggen. Hun blev erklæret død klokken 08.33 på stedet.

Sønnerne har begge afgivet følelsesladede forklaringer i retten. Ligesom de andre vidner har de alle forklaret, at Peter Møller Just skød sin kone med fuldt overlæg.

Ekstra Bladet har den seneste tid afdækket, hvordan adskillige mordere på grund af et svigt i anklagemyndigheden gennem årene efter alt at dømme har fået penge fra deres ofres ATP.