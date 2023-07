Émile-sag vækker tragiske minder: Det er sket før

Der er blevet ledt med lys og lygte, men uden held.

Toårige Émile har siden lørdag eftermiddag været sporløst forsvundet, men lige lidt har det nyttet, og nu er eftersøgningen indstillet.

Mens den gruopvækkende sag har trukket overskrifter verden over, giver den for borgerne i Vernet mindelser om en lignende hændelse i området for 34 år siden.

Her forsvandt treårige Yannis Moré nemlig.

Det skriver franske BFM TV.

Dårlige minder

Moré forsvandt 2. maj 1989 i den lille landsby Ganagobie, 60 kilometer syd for Vernet, mens han legede med sine brødre tæt på hjemmet.

Det lykkedes aldrig politiet at identificere en gerningsmand eller finde treårige Moré. Og det hjemsøger fortsat den lille landsby.

- Det bringer dårlige minder tilbage, siger landsbyens borgmester, Sylvie Belmonte, til BFM.

Hun fortæller, at byen aldrig rigtigt er kommet videre fra Yannis Morés forsvinden.

- Det er et sandt drama. Vi taler stadig om det. Vi tænker meget på lille Émiles familie, ligesom vi også tænker Yannis' mor, siger Belmonte.

Ny strategi

Toårige Émile forsvandt fra sine bedsteforældres have, men trods en massiv eftersøgning er det ikke lykkedes at opstøve den lille dreng.

Det til trods for at eftersøgningen har været med deltagelse af over 800 frivillige, redningsarbejdere, specialtrænede hunde, en helikopter, droner og det franske gendarmeri.

Det franske politi opgiver dog ikke at finde Émile, men vil nu i stedet fokusere på de indsamlede beviser og informationer.

- Den retlige efterforskning af årsagen til hans forsvinden vil fortsætte. Ikke mindst ved at analysere den betydelige mængde information og de fysiske beviser, der er indsamlet de seneste fire dage, siger den lokale anklager, Remy Avon, ifølge den franske avis Le Figaro.