Emilie dræbt: Tre unge løsladt for anden gang

Københavns Politi løslader igen trio, der er mistænkt for sammen med påstået vanvidsbilist at have efterladt døende 19-årig cyklist i kryds

To unge mænd og en kvinde er atter på fri fod, efter at de fredag morgen blev anholdt og sigtet for at have undladt at hjælpe et livsfarligt kvæstet offer for en voldsom påkørsel.

Det oplyser Københavns Dommervagt til Ekstra Bladet.

Det er anden gang, politiet løslader trioen, der er mistænkt for at have andel i, at 19-årige Emilie Hansen blev efterladt i et kryds på Amager.

Hendes liv stod ikke til at redde, og hendes familie tog afsked med hende torsdag aften, efter at hun ifølge politiet blev ramt af en Audi med en vanvidsbilist bag rattet.

Han blev fredag varetægtsfængslet i 27 dage for uagtssomt manddrab ved at have kørt 100 kilometer i timen i krydset mellem Englandsvej og Sundholmsvej og derefter at være stukket af. Det skulle ifølge sigtelsen være sket efter aftale og i enighed med de tre andre, der var i bilen i de skæbnesvangre øjeblikke natten til torsdag.

Manden nægter sig skyldig, og det samme gør passagerne i den påståede flugtbil. Der er tale om en 18-årig kvinde og to mænd på henholdsvis 23 og 24 år, som lørdag har været igennem et flere timer langt grundlovsforhør.

De er fortsat sigtede i sagen.

Emilie Hansens familie er - ikke overraskende - i dyb sorg og choktilstand. Alligevel har hendes mor fundet overskud til blandt andet at orientere om den ufattelige tragedie på Facebook. Her lægger hun heller ikke skjul på sin afsky overfor flugten fra hendes hjælpeløse og døende datter.

Den ubærlige situation bliver ikke lettere for familie og venner af, at gerningsstedet, som de også bruger som samlingssted for at mindes, har været udsat for tyveri af blandt andet blomster og gaver til den dræbte.

Den afdødes moster fortalte fredag aften Ekstra Bladet om Emilie Hansens drømme og liv, der endte, da bilen ifølge politiet bragede over for rødt lys og ind i hende og hendes cykel.