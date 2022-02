Emilie kørt ihjel: Pusher giver op

Jakob Dominik Breinholt har droppet at anke den fængselsstraf, han blev idømt for at køre 19-årige Emilie Hansen ihjel

Manden, der fredag blev idømt tre år og ni månders fængsel for at køre 19-årige Emilie Hansen ihjel med sin vanvidskørsel sankthansnat sidste år, ankede sin dom på stedet. Det har han dog nu opgivet.

Det bekræfter anklager i sagen Emilie Jønsson over for Ekstra Bladet.

Udover uagtssomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder blev Jakob Dominik Breinholt og tre andre i sidste uge kendt skyldige i at efterlade den kvinde fra Kastrup i hjælpeløs tilstand i krydset Sundhomlsvej/Englandsvej på Amager.

Den fjerde passager i bilen, en 18-årig kvinde, er ligeledes kendt skyldig i sagen, men skal mentalundersøges før eventuel strafudmåling.

Privatfoto.

Emilie Hansen var på vej hjem på cykel fra en hyggeligt sankthansaften med sine venner, da hun blev ramt af en sølvgrå Audi A4 Limousine, hvor den 24-årige Jakob Dominik Breinholt sad bag rattet, selvom han ikke havde noget kørekort.

Mens Emilie Hansen cyklede frem for grønt, kørte Jakob Dominik Breinholt over for rødt.

Ville løslades

Den 24-årige Jakob Dominik Breinholt har flere gange beklaget sig over at sidde varetægtsfængslet, og han har derfor forsøgt at blive løsladt flere gange.

Senest i fredags, da han og hans forsvarsadvokat Mette Marie Lorenzen ankede dommen på stedet.

Den 24-årige mand reagerede ikke synligt, da han modtog sin fængselsdom. Retstegning: Eigil Norton

Jakob Dominik Breinholt er ikke uvant med Kriminalforsorgens faciliteter. 8. juni sidste år blev han løsladt fra sin seneste afsoning for altså mindre end tre uger efter at begå den udåd, der nu har kostet ham endnu en dom.

Billigt sluppet

For Emilie Hansen mor, Channie Rasmussen, var fængselsstraffen på tre år og ni måneder billigt sluppet, og det pinte hende, at han ankede dommen på stedet.

- Det er stadig en alt for mild dom for at tage et liv. Men jeg sætter pris på, at jeg ikke skal trækkes igennem det hele en gang til og endnu engang høre om Emilies sidste minutter, siger Channie Rasmussen.

Emilies mor besøgte krydset, hvor hendes datter blev kørt ihjel dagen efter ulykken. Foto: Linda Johansen

Alligevel påpeger hun, at hun var gået igennem det hele igen for sin datters skyld, hvis det betød, at han fik en hårdere straf. Den 39-årige mor har flere gange stået frem i Ekstra Bladet og fortalt om sin datter, tragedien og den ubærlige sorg i håb om at være med til at stoppe vanvidsbilisme og undgå lignende ulykker i fremtiden.

- Det er hårdt at få vendt vrangen ud, men nu skal jeg prøve at finde en hverdag uden Emilie. Hun mangler stadig hver dag, og livet bliver det samme uden hende, siger Channie Rasmussen.

Identitetsudfordringer

Som Ekstra Bladet tidligere har tidligere afsløret, er den 24-årige flere gange dømt for at deltage i den organiserede hashhandel på Christiania. Det gælder også en af passagererne, der også er dømt i sagen.

Det er under retssagen kommet frem, at Jakob Dominik Breinholt også er dømt for personfarlig kriminalitet og stribevis af overtrædelser af færdselsloven, hvoraf adskillige handler om kørsel under påvirkning af cannabis.

