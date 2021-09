Emilie Meng-sagen: Nægter at tale om blodspor

En hvid varevogn leaset af den morddømte ubådsbygger Peter Madsen i tiden op til Emilie Mengs forsvinden, er blevet beslaglagt af politiet.

Det skriver Discovery i en pressemeddelelse i anledning af, at to journalister undersøger det uopklarede drab i dokumentarserien 'Nogen ved noget om Emilie Meng'.

Mulige blodspor

Beslaglæggelsen skete, ifølge pressemeddelelsen, efter, at journalisterne finder frem til en hvid varevogn, der matcher beskrivelsen af et køretøj, politiet tidligere har oplyst, er af interesse for sagen.



En svensk kriminaltekniker opdager efterfølgende mulige spor af blodstænk inde i varevognen og på hjulkapslerne, men fastslår, at der skal grundigere undersøgelser til for at fastslå, hvorvidt det rent faktisk er blod.

Derfor kontakter journalisterne politiet, der vælger at beslaglægge køretøjet.

Politi: Vil ikke kommentere

Hvornår beslaglæggelsen af vognen skete, eller hvad der blev fundet, fremgår dog ikke af tv-selskabets pressemeddelelse.

Ekstra Bladet har forsøgt at få bekræftet beslaglæggelsen og indhente en kommentar om, hvorvidt de eventuelle fund i bilen, har interesse for sagen.

Lars Harvest, politiinspektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters politi, der efterforsker drabet på Emilie Meng, ønsker dog ikke at kommentere på de nye oplysninger.

- Det er en alvorlig verserende straffesag, og det gavner ikke nogen, at kommentere på ting, der løbende bliver vendt i medierne, uddyber han, og hverken be- eller afkræfter oplysningerne.

Uopklaret i 5 år

Drabet på Emilie Meng er stadig uopklaret, efter at hun i juli 2016 forsvandt på vej hjem fra byen på en gåtur mellem Korsør Station og hendes hjem få kilometer derfra.

Hendes lig blev fundet et halvt år senere af en hundelufter i en sø ved Regnemarks Bakke nær Borup på Sjælland 60 kilometer fra, hvor hun sidst blev set.