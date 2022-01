Emilies mor: Ingen straf er hård nok

Sindssygt hårdt at høre om de skyldiges fremtidsplaner og sidde ansigt til ansigt med dem, der overlod Channie Rasmussens ældste datter til sin skæbne efter fatal påkørsel

I månedsvis har hun kendt udseendet på de fire, der lod hendes døende datter ligge hjælpeløs i vejkrydset på Amager, da hun var på vej hjem til Kastrup efter en hyggelig sankthansaften.

Hun er mødt op til samtlige retsmøder, og når retsformanden fredag idømmer tre mænd deres straf, vil Emilie Hansens mor, Channie Rasmussen, være blandt tilhørerne.

- Der er ikke noget, der er godt nok. Ingen straf, der er høj nok. Det er et liv, der er blevet taget, og det kan ikke vejes op mod en fængselsstraf, siger den 38-årige kvinde til Ekstra Bladet forud for dommens time.

- Jeg håber, de får alt, hvad de kan få, tilføjer hun.

Kan ikke gøres op

Anklageren har krævet hårde straffe til de tre unge mænd, hvoraf to er 24 og den sidste 25 år. Den hårdeste skal den 24-årige mand, der sad bag rattet på den sølvgrå Audi A4 Limousine, som ramte 19-årige Emilie Hansen, ifølge anklageren have.

Så tæt på fire års fængsel som muligt, krævede hun i sin procedure tirsdag.

Emilie Hansens død kunne være undgået, hvis en 24-årig mand havde været sit ansvar bevidst, sagde anklageren blandt andet under sin procedure. Privatfoto

De to andre mænd skal have fem måneders fængsel hver, hvis det står til anklagemyndigheden.

De var sammen med en 18-årig kvinde passagerer i bilen og blev forleden fundet skyldige i at flygte fra gerningsstedet uden at komme den livsfarligt kvæstede teenager til undsætning eller underrette politiet.

Kvinden skal mentalundersøges, før retten kan tage stilling til hendes eventuelle straf.

- Jeg ved godt, at ingen af dem har sat sig ind i den bil med tanke på, at nu skulle de tage Emilies liv, men hun mistede livet. Emilies liv kan ikke gøres op i hverken fire års eller fem måneders fængsel, siger Channie Rasmussen.

Ingen uddannelse

Hun hæftede sig forleden ved de fires personundersøgelser, hvoraf deres fremtidsplaner blandt andet fremgik.

- Det er sindssygt hårdt at sidde og høre på, hvilke uddannelser, de har planer om at gå i gang med. Emilie fik ikke nogen uddannelse, fordi nogen traf en helt samvittighedsløs beslutning.

Emilie Hansen skulle i år have færdiggjort sit HF-studie. Hun fortalte kort før tragedien sin mor, at hun gerne ville have lillesøster, Mathilde, til at give hende hue på.

Det skulle være sket 24. juni 2022 - altså præcis et år efter, at hun blev dræbt.

- Det nåede hun ikke, og nu skal vi leve videre uden Emilie, siger Channie Rasmussen.

Domsmandsretten finder det bevist, at den 24-årige fører af bilen begik uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder med sin vanvidskørsel.

Emilie Hansens mor på gerningsstedet, hvor hendes datter blev dræbt, da hun cyklede hjem fra en sankthansfest. Foto: Linda Johansen

Emilie Hansen kom cyklende i krydset Englandsvej/Sundholmsvej på Amager og kørte frem for grønt, da den 24-årige kørte over for rødt og ramte hende.

93 kilometer i byzone

Forud for påkørslen havde manden, som ikke havde gyldigt kørekort, kørt 93 kilometer i timen i en byzone, hvor grænsen går ved 50. Det kan ikke med sikkerhed siges, hvor hurtigt han kørte, da Emilie Hansen blev påkørt.

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, er den 24-årige mand flere gange blevet dømt for at have deltaget i den organiserede hashhandel på Christiania. Dertil kommer flere overtrædelser af færdselsloven, hvor han blandt andet har kørt med cannabis i blodet.

Mandens forsvarsadvokat, Mette Maria Lorentzen mener, at straffen bør lyde på to et halvt års fængsel.

Mens den 18-årige kvinde, som tidligere var kæreste med føreren af bilen, gennem sagen pure har nægtet sig skyldig, har de to medpassagerer erkendt sig delvist skyldige. De har tilstået at have overtrådt færdselsloven, men ikke straffeloven.

Der falder dom i sagen fredag klokken 12.30.