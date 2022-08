En af Daniels Ryes britiske fangevogtere får fængsel på livstid

En 34-årig brite er fredag blevet idømt fængsel på livstid efter at have været en del af en torturgruppe under den militante gruppe Islamisk Stat.

Det skriver det britiske medie BBC.

Gruppen bestod af fire briter og blev kendt under navnet 'The Beatles'. Det var blandt andet de fire, der holdt danske Daniel Rye som gidsel.

Det er 34-årige El Shafee Elsheikh, der fredag har fået sin straf.

Han blev i april kendt skyldig ved en retssag i USA.

Et nævningeting på 12 personer fandt Elsheikh skyldig i alle otte anklager. Det drejer sig blandt andet om gidseltagning med døden til følge og sammensværgelse om drab på amerikanske statsborgere.

Dommeren i den amerikanske delstat Virginia kalder fredag hans handlinger 'rædselsvækkende, barbariske, brutale og kriminelle'. Det skriver BBC.

Elsheikh blev fanget i 2018 sammen med et andet medlem af gruppen, Alexanda Amon Kotey. De blev senere udleveret til USA, hvor Kotey indgik et forlig, som betyder, at han skal afsone en straf på 15 års fængsel i USA.

Derefter skal han udleveres til retsforfølgelse i Storbritannien.

Lederen af gruppen, Mohammed Emwazi, blev dræbt i Syrien i 2015. Han stod bag flere henrettelser og havde tilnavnet Jihadi John.

Gruppens fjerde medlem, 38-årige Aine Davis, blev fredag i sidste uge anholdt i lufthavnen i Luton i Storbritannien.

Det skete, efter at han var blevet løsladt fra et fængsel i Tyrkiet efter at have afsonet en dom på syv et halvt års fængsel for at være medlem af IS.

Den danske fotograf Daniel Rye blev under sit fangenskab i Syrien mishandlet og tortureret. Han var gidsel sammen med blandt andre den amerikanske journalist James Foley, der blev halshugget.

Ryes historie er beskrevet i journalist Puk Damsgårds prisvindende bog 'Ser du månen, Daniel'. I al stilhed lykkedes det mirakuløst Ryes familie at indsamle en løsesum på 15 millioner kroner, som fik ham fri.