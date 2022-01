En anholdt: Bil endte ovenpå væltet træ

Der var alkohol involveret, da en bil med tre unge mænd lørdag aften endte ovenpå et træ på Frederiksberg

Et stort træ, der lørdag aften væltede ned over Glahns Allé på Frederiksberg, var tilsyneladende ikke nok til at stoppe tre unge mænd, der kom kørende på gaden.

I hvert fald endte bilen delvist ovenpå træet, fortæller Henrik Svejstrup, vagtchef ved Københavns Politi.

- Der er tale om spirituskørsel, og vi har anholdt føreren af bilen, siger han.

Det er uvist, om bilen endte ovenpå træet, fordi føreren af bilen ikke nåede at bremse, eller om han forsøgte at komme over træet.

- De var ikke sønderligt samarbejdsvillige, fortæller Henrik Svejstrup.

Den sølvgrå bil endte af uransaglige årsager delvist ovenpå det store træ, der er væltet ned over Glahns Allé på Frederiksberg. Foto: Anthon Unger

De tre mænd, der var i bilen, er ikke kommet alvorligt til skade ved kollisionen med træet.

Politiet fik anmeldelsen om det væltede træ klokken 19.12. I alt har Københavns Politi fået mere end 70 anmeldelser om stormskader, hvoraf de fleste drejer sig om væltede træer og løse tagsten. Ingen er kommet alvorligt til skade.