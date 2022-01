Tysk politi oplyser mandag aften, at man har anholdt en mistænkt i en sag, hvor to politifolk blev dræbt

Tysk politi har anholdt en mistænkt for drab på to politifolk mandag. Det bekræfter en talsmand for politiet over for nyhedsbureauet dpa.

Ifølge avisen Bild er der tale om en 38-årig mand, som var efterlyst for drabene. Politiet kan ikke udelukke, at der var flere gerningsmænd, skriver Bild.