En anholdt: Uheld i indre København

Flere personer er kommet til skade i et uheld mellem to biler i det indre København

Flere personer er kommet til skade i et uheld mellem to biler, og en person er blevet anholdt.

Det oplyser Københavns Politi.

- Der er er to, der er kørt til behandling på Rigshospitalet. De er ikke i kritisk tilstand, siger vagtchef Martin Kajberg.

Han oplyser desuden, at en person er blevet anholdt i forbindelse med uheldet. Politiet mistænker, at personen var påvirket og er nu taget ind til blodprøve og undersøgelser.

Vagtchefen kan endnu ikke fortælle, hvordan uheldet skete.

Hovedstadens Beredskab fortalte tidligere, at fem personer var kommet til skade i større eller mindre grad.

- Vi ved, at der er fem tilskadekomne fra de to biler, og så har vi været nødt til at spærre vejen af, så vi kan hjælpe de tilskadekomne sammen med politiet og ambulancefolkene, sagde operationschef Frank Mikkelsen.

Uheldet er sket ud for Thorvaldsens Museum, der ligger i området ved Christiansborg.

Sent fredag aften var vejen stadig spærret, mens beredskabet