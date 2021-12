En død efter skud - en i kritisk tilstand

Københavns Vestegns Politi oplyser, at en person er afgået ved døden, og en anden er i kritisk tilstand efter skyderi tidligere i dag på Islevbrovej i Rødovre.

En tredje person, en 15-årig dreng, som befandt sig ved gerningsstedet, blev såret i hånden i forbindelse med de voldsomme begivenheder, men kom på skadestuen og er færdigbehandlet. Hans pårørende er underrettet, oplyser politiet.

Københavns Vestegns politi meddelte tidligere i dag, at tre personer var ramt af skud, men det var længe uvist, hvor alvorlig de sårede personers tilstand var.

Et stort område i Rødovre blev afspærret, og politihunde søgte efter spor. Ekstra Bladets kvinde på stedet talte med folk i området, der fortalte, at politiet havde været rundt for at afsøge i de omkringliggende villahaver.

Massivt til stede

Foto: Kenneth Meyer

Københavns Vestegns Politi oplyser, at de fortsat er massivt i området. Dels af hensyn til efterforskningen, men også at de er til stede ved Islev Torv med en mobil politistation, hvis man har viden om sagen eller blot gerne vil tale med en betjent efter de meget voldsomme begivenheder.

Den 15-årige drengs skole har orienteret forældrene via skolens informationssystem om, at en elev havde været ved gerningsstedet og altså var blevet såret i hånden under skyderiet, men oplyste, at han i følge de foreløbige meldinger var ok.

Ekstra Bladet har talt med skolens leder, der henviser til Rødovre Kommune. Her fortæller en talsmand, at skolen skal have ro nu til at hjælpe de chokerede elever, og der er både SSP og psykolog til stede på skolen.

Opdateres ...