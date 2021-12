En død efter skyderi

Ved du noget, eller har du observeret noget i forbindelse med nattens skudepisode eller de andre skyderier i københavnsområdet, så tip os på mail eller sms/mms på 1224 (koster alm. takst)

Københavns Vestegns Politi efterforsker en skudepisode, hvor to mænd er blevet skudt natten til tirsdag.

Den ene er afgået ved døden, mens den andens tilstand betegnes som stabil og uden for livsfare.

Ifølge politiet bliver hændelsen efterforsket ud fra, at der meget vel kan være en sammenhæng med de seneste skyderier i Storkøbenhavn, men at der efterforskes bredt for at klarlægge det præcise hændelsesforløb og motiverne bag.

Politiet fik en anmeldelse klokken 1.04 natten til tirsdag om, at en mand med en skudlæsion var indbragt til et hospital fra Ring 4 ved Krebsdammen i Herlev.

Ekstra Bladets fotograf var i nat til stede på Herlev Hospital, hvor politiet interesserede sig for denne bil. Foto: Kenneth Meyer

Der er tale om en 25-årig mand, som var ramt af skud i hovedet.

Han bliver lige nu behandlet på hospitalet, men hans tilstand betegnes lige nu som stabil og uden for livsfare.



Københavns Vestegns Politi har siden været talstærkt i området omkring Krebsdammen og koncentreret sin indledende efterforskning her.

Ved tretiden i nat fandt en hundepatrulje så en yngre mand på et grønt område ved Krebsdammen, der var dræbt med skud.

Her ankommer en båre til gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Politiet rejste et telt i nat ved stedet, for de fandt den unge mand dræbt. Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Han er tirsdag formiddag identificeret som en mand i 20'erne, og de pårørende er endnu ikke underrettet.

Politiet forbinder en sort stjålet Skoda Roomster med episoden og søger vidner, som har set den.

Bilen er stjålet med rette nøgle nær Roskilde 1. december, og Københavns Vestegns Politi søger vidner, der har set bilen siden. Eksempelvis parkeret et sted eller op til hændelsen i nat.

- Vi arbejder lige nu intensivt på at klarlægge hændelsesforløbet, og derfor hører vi gerne høre fra vidner, som har bemærket noget omkring Krebsdammen omkring ettiden. Vi er også interesseret i oplysninger om den sorte Skoda, som kan være set i Herlev-området efter midnat eller være set et andet sted i løbet af den sidste uges tid, siger efterforskningschef og politiinspektør Michael Hellensberg, Københavns Vestegns Politi.

Politiet har registreret flere effekter ved Ring 4. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge Ekstra Bladets udsendte er politiet fortsat til stede ved gerningsstedet tirsdag formiddag.

Afspærringen er i løbet af formiddagen blevet indskrænket til et område omkring en transformerstation i det ellers grønne terræn.

Tidligere på morgenen arbejdede politiets teknikere i skjul af et hvidt telt, som var blevet rejst ved gerningsstedet.

Foto: Jonathan Damslund

