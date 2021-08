En dræbt af skud ved restaurant i Sverige

En person er dræbt i et skyderi ved en restaurant i byen Linköping i Sverige.

Alarmcentralen fik de første opkald klokken 13.10 fra folk i byen, der havde hørt høje smæld, som muligvis kunne være skud.

Det viste sig, at en person var blevet skudt på en restaurant i bydelen Skäggetorp.

Politiet bekræftede senere, at vedkommende er død. Men de pårørende var ud på eftermiddagen endnu ikke underrettet, og derfor vil politiet endnu ikke oplyse noget om offerets køn, alder eller andet.

Endnu er der ikke foretaget nogen anholdelser, og der er heller ikke nogen mistænkte.

- Vi arbejder stadig intenst med at få klarhed over, hvad der er sket. Vi er på plads med en stor indsats for at sikre spor, tale med vidner og lede efter en eller flere gerningspersoner, siger polititalsmand Dennis Johansson Strömberg.

Hændelsesforløbet i forbindelse med skyderiet er endnu ikke klarlagt.

- Men jo længere vi kommer i efterforskningen, desto mere information får vi ind. Men det er ikke noget, vi vil gå ind på eksternt, siger polititalsmanden.

Politiet er onsdag eftermiddag på stedet med flere patruljer og hunde.

Linköping ligger centralt i det sydlige Sverige. Byen er Sveriges femtestørste med lidt over 100.000 indbyggere.