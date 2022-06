En dræbt - en såret: Men hvorfor?

En mand faldt om livløs efter knivstik i armhule og brystkasse og døde af sine kvæstelser. En anden blev stukket gentagne gange i benene, mens han lå ned og blev livsfarligt såret. Han meldes nu uden for livsfare.

Kniven var en køkkenkniv med bred klinge, lød det tidligere i dag i retten.

Nu er den 33-årige Phillip Denié Dahl Petersen blevet varetægtsfængslet, sigtet for drab og drabsforsøg, men dermed er sagen langt fra slut.

Knivdramaet fandt sted onsdag aften ved 20'tiden på Peter Sabroes gade i Københavns Sydhavn foran øjnene på mange rystede beboere. Forinden havde de to ofre sammen været på værtshuset Sydvest Bodega rundt om hjørnet, hvor de i følge politiets foreløbige melding var kommet op at skændes med den mand, som fulgte efter dem og stak dem ned på gaden.

33-årige Phillip Denié Dahl Petersen, kaldet DD, blev efterlyst, inden han torsdag aften blev anholdt. Han afviste selv at blive beskyttet af navneforbud, da han kom ind for en dommer fredag. Politifoto

Men hvad var årsagen til deres skænderi, og hvorfor skulle det ende så voldsomt?

- En del af efterforskningen nu er at få afdækket, hvad motivet er, og hvad der er gået forud. For i første omgang var vores fokus, at få identificeret, fundet og fanget gerningsmanden, siger efterforskningsleder Peter Kamp, Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Blev efterlyst

Den 33-årige mistænkte var blevet filmet af vidner, da han stak de to mænd på gaden, og politiet valgte torsdag eftermiddag at efterlyse ham med navn og foto.

Det lykkedes for politiet senere torsdag 'at efterforske sig frem til til et sted', hvor der blev foretaget anholdelse, oplyser Peter Kamp og takker for den store hjælp, politiet har fået fra offentligheden.

Knivstikkeriet ude på gaden skete efter et skænderi på et værtshus, men motivet skal endeligt afklares. Foto: Kenneth Meyer

- Kendte gerningsmanden de to andre, før de mødte ham på værtshuset?

- Det er blandt andet det, vi skal have belyst nu, hvad var deres indbyrdes relation, hvis der var nogen, siger Peter Kamp og fortæller, at flere vidner nu skal afhøres, og at politiet stadig søger efter spor. Han vil dog ikke svare på, om politiets søgen torsdag nede i rendestenens afløb omkring gerningsstedet skyldes, at man leder efter drabs-våbnet.

I følge Ekstra Bladets oplysninger har den afdøde i sagen tidligere været med i HA.

Politiet understreger, at der ikke er noget i deres efterforskning, der indikerer, at denne sag har relation til bande-rockermiljøet.

Den 33-årige anholdte Phillip Denié Dahl Petersen blev smilende ført ind til grundlovsforhøret i retten på Frederiksberg fredag formiddag. Han havde selv et plaster på i nakken.

Han nægter sig skyldig i drab og drabsforsøg, men hvad hans forklaring om begivenhederne ellers går ud på, kender offentligheden ikke, da dommeren valgte at lukke dørene af hensyn til den videre efterforskning.