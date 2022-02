En fireårig pige har mistet livet efter trafikulykke

En 34-årig mand er sigtet for uagtsomt manddrab i sagen

En 34-årig mand er blevet sigtet for uagtsomt manddrab i forbindelse med en ulykke i Nørre Nebel.

Her blev en 30-årig far og hans datter indlagt i kritisk tilstand. Datteren, der var fire år, har mistet livet, ifølge Ritzau.

Ulykken skete fredag aften.

Fredag aften blev ulykken beskrevet som en 'soloulykke'. Det er tidligere blevet oplyst, at den 34-årige sigtede mand sad i bilen med faderen og datteren.

Den 34-årige bliver fremstillet in absentia i grundlovsforhør klokken 13.30, hvor han er sigtet for uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse.

In absentia betyder, at han ikke selv kommer til at være til stede i retten.

Den 34-årige kom selv til skade i ulykken, men hans tilstand blev fredag aften beskrevet som 'mere stabil end de to andre'.

Den 30-årige far og datteren blev fløjet til Odense Universitetshospital med en lægehelikopter efter ulykken.

Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker ikke at komme med nærmere detaljer om den tragiske ulykke forud for grundlovsforhøret.

Opdateres ...

