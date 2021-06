En mand og en kvinde dræbt af skud i vesttysk by

En mand og en kvinde blev torsdag skudt og dræbt under uklare omstændigheder i den tyske by Eselkamp, der ligger 80 kilometer syd for Bielefeld i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Gerningsmanden er på fri fod.

Skuddrabene skete i den centrale del af Eselkamp, der har omkring 25.000 indbyggere.

Politiet har indsat en specialenhed i eftersøgningen efter gerningsmanden.

Ifølge medierapporter blev det ene skuddrab begået i et hus og det andet uden for det.

Ifølge informationer i den regionale avis 'Westfalen-Blatt' er en eftersøgning sat ind i en stor region omkring Eselkamp.

Myndighedernes foreløbige efterforskning tyder ikke på, at der er tale om terrorisme. Dagbladet Bild skriver, at politiet har mistanke om, at der er tale om en eller anden form for 'vanvids-handling'.