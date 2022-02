En person afgået ved døden efter spring fra altan

To personer er hoppet ud fra en altan i Københavns Nordveskvarter. En er afgået ved døden

En person er afgået ved døden, efter vedkommende hoppede ud fra en altan i en lejlighed i Københavns Nordvestkvarter.

En anden hoppede også ud, men personen er blevet bragt til hospitalet og overlevede.

Det oplyser vagtchef Henrik Svejstrup fra Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Der er to personer, som er sprunget ud fra en altan. En er afgået ved døden, og en er blevet kørt til hospital.

Politi var til stede i lejligheden

Ulykken skete i forbindelse med en politiforretning i lejligheden, hvor de var blevet tilkaldt som følge af en sag om husspektakler.

- Jeg kan ikke sige mere om det nu, fordi sagen er overdraget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, fordi politiet lige var kommet til stede i lejligheden, da de sprang ud.

Politi og brandvæsen er stadig i området.

- Vi er ude for at gøre selve undersøgelsen færdig i samarbejde med Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Jeg har ikke mere at sige nu, siger han.

