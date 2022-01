En person er anholdt efter dødelig togpåkørsel i København

En person har mistet livet, efter at vedkommende blev påkørt af et tog i København fredag aften.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup omkring klokken 00.20 natten til lørdag.

En anden person er blevet anholdt i forbindelse med hændelsen, som skete på Carlsberg Station i det vestlige København.

- Vi har ikke kunnet få hændelsesforløbet klarlagt. Da der muligvis er en bekendt til den afdøde på stationen, som er meget usamarbejdsvillig. Det kan muligvis være i affekt, men han er blevet anholdt, siger Henrik Svejstrup.

Den anholdte er ifølge vagtchefen ikke blevet sigtet, men han er anholdt for at sikre hans tilstedeværelse.

- Vi har anholdt ham for at finde ud af, om der er grundlag for at sigte ham for noget, siger Henrik Svejstrup.

Det var DSB, der anmeldte hændelsen til politiet klokken 23.05.

Lidt efter midnat er politiet fortsat til stede på stationen, og arbejdet 'kan godt tage lidt tid endnu', siger vagtchefen.

Mens politiets arbejde står på, er stationen spærret, og togene holder stille. Politiet henviser til DSB for alternative togruter.

De pårørende til den afdøde er endnu ikke blevet underrettet lidt efter midnat natten til lørdag. Derfor er politiet også tilbageholdende med at frigive alder og køn på vedkommende.

Billeder fra togstationen viser, at både politi og ambulancefolk arbejder på stedet fredag aften.