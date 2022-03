Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at de har anholdt en person efter en skudepisode i Allingskovby nord for Silkeborg

Mandag aften blev en person ramt af skud fra et haglgevær i Allingskovby nord for Silkeborg.

Skuddet ramte armen, og meldingen fra Midt- og Vestjyllands Politi er, at det ikke er livstruende. Samtidig fortæller de, at en person er anholdt efter episoden, som betegnes som et familieopgør.

Derudover oplyser politiet via Twitter kl. 23.19, at der foregår tekniske undersøgelser på stedet.

