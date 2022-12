En ristet med det hele: Pølsevogn i flammer

Der bliver nok ikke langet røde pølser og bøfsandwich over disken lige foreløbigt i pølsevognen på Venusvej i Fredericia.

For natten til søndag klokken 3.45 måtte Sydøstjyllands Politi og brandvæsnet rykke ud, da der var udbrudt brand i skinkekutteren.

Det skriver Fredericia Dagblad.

Ifølge Halfdan Kramer, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, har de en stærk mistanke om, at branden er påsat.

- Der er i hvert fald ikke nogen direkte forklaring på, hvordan pølsevognen ellers skulle være antændt, og så opfatter vi jo selvfølgelig det som mistænkeligt, siger han.

Fredericia Dagblad skriver, at ingen personer kom alvorligt til skade i forbindelse med flammerne, men anmelderen af branden blev for en sikkerheds skyld kørt til kontrol på skadestuen, da vedkommende havde fået stød under sit forsøg på selv at slukke branden.

Politiet vil nu undersøge branden nærmere i den kommende tid.