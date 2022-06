En trykkede på aftrækkeren: Alle frifundet for drab og drabsforsøg

Østre Landsret stadfæster byrettens dom og frifinder syv tiltalte for drab, drabsforsøg og besiddelse af skydevåben i forbindelse med en episode på Rungsted Strandvej i foråret 2019, oplyser Statsadvokaten i København på Twitter.

Episode fandt sted i april, hvor to grupper af unge mænd fra henholdsvis Nivå og Kokkedal stødte sammen på en af Danmarks dyreste adresser.

En 20-årig mand blev dræbt med et skud i panden og døde som følge af kranie- og hjernelæsioner, mens en anden var i livsfare, da han blev ramt af skud i lårene.

Gerningsmanden til drabet skal findes blandt de tiltalte, men et enigt nævningeting i Østre Landsret mente ikke, at det kunne bevises, hvem der havde trykket på aftrækkeren, eller at mændene havde et fælles forsæt om, at nogen skulle slås ihjel eller skydes.

Samtlige otte tiltalte afviste under retssagen at forklare, hvem der affyrede de dræbende skud.

Forsvarsadvokat Anders Schønnemann sammenligner dommen med Blekingegadesagen, hvor det ikke kunne bevise, hvem af røverne bag et postrøveri, der dræbte en politibetjent under flugten.

- Det er med meget stor tilfredshed, at de er blev frifundet med enstemmighed, siger han til Ekstra Bladet.

Hans kollega Jesper Storm Thygesen er også tilfreds med dommen.

- Det har været et meget langstrakt forløb, der nu endelig er afgjort i landsretten. Min klient er meget lettet over, at der nu er sat et punktum, siger han.

De syv mænd var tiltalt efter den såkaldte bandeparagraf, der kan fordoble straffen med det dobbelt, hvis kriminaliteten er sket under en bandekonflikt. I lignende sager er der givet livstid til de dømte.

Med dagens afgørelse er der ikke flere ankemuligheder.

