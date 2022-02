Endeligt bekræftet: Mia er fundet død

Nordjyllands Politi bekræfter, at de fundne ligdele fra Dronninglund Storskov er identisk med den 22-årige Mia Skadhauge Stevn

Det er den 22-årige Mia Skadhauge Stevn, der er fundet i Dronninglund Storskov. Det har retsmedicinske undersøgelser afgjort.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Politiets undersøgelser i Dronninglund Storskov pågår fortsat, men vores forventning er, at de afsluttes sidst på dagen. Derfor vil man stadig se politi i området og andre steder som følge af politiets efterforskning, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

I forbindelse med eftersøgningen af den unge kvinde har et enormt areal været afspærret. Politi, teknikere og hunde har gennemsøgt skoven, og hjemmeværnet har bevogtet alle indfaldsveje til skoven.

Sent fredag eftermiddag opsatte politiet en lyskran, så de fortsat kunne lede efter Mia i det sorte aftenmørke.

Først allersidst på aftenenen stoppede arbejdet, og det er genoptaget lørdag morgen. Kort før middag ankom en fire fem politibiler, herunder flere hundepatruler.

Massiv efterforskning

Frank Olsen vil ikke kommentere fundene i skoven over for Ekstra Bladet, udover hvad han tidligere har sagt, men siger om det videre forløb:

- Nu er det en massiv efterforskning, der skal dokumentere hændelsesforløbet med alle de spor, der kan være og dokumeteres.

- I har efterlyst vidner - i særdeleshed i Hammer Bakker. Har det kastet noget af sig?

- Ja, vi har fået henvendelser, og dem behandler vi nu. Nogle er blevet afhørt, og andre skal vi have snakket med, siger vicepolitiinspektøren, der understreger, at politiet gerne vil høre flere vidner.

Også folk der har set noget - og det gælder også den sorte bil - i Dronninglund Storskov i tidsrummet mandag aften 21.45 og tirsdag morgen 05.05.

I forbindelse med kortlægningen af de sigtedes færden har politiet fundet spor til netop den skov og konstateret, at der flere gange i løbet af natten har været aktivitet.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt søndag morgen, da hun klokken 06.09 steg ind i en sort golf. Den sorte golf er siden blevet beslaglagt hos den nu fængslede 36-årige drabssigtede mand. Han er sigtet for af slå den 22-årige kvinde ihjel sammen med sin bedste ven. Vennen blev også anholdt, men under grundlovsforhøret valgte dommeren at løslade ham. Vestre Landsret stadfæstede senere den afgørelse. Manden er fortsat sigtet.

Den fængslede mand skal foreløbig sidde bag tremmer i fire uger. Han er tidligere dømt i en uhyggelig sag med en blot 16-årig pige som offer. Læs mere her(+)

