Endnu en henrettelse gennemført

Amerikanske Alfred Bourgeois fik natten til fredag en dødelig sprøjte og blev dermed ugens anden henrettede fange i USA.

Det skriver BBC.

Endnu er der planlagt tre yderligere føderale henrettelser, inden Donald Trumps præsidentskab slutter 20. januar.

Den første føderale henrettelse i 17 år fandt sted torsdag, da Brandon Bernard fik en dødelig sprøjte, efter Trump havde beordret, at den skulle gennemføres.

Slog sin datter ihjel

Alfred Bourgeois er dømt for at have slået sin blot toårige datter i ihjel for næsten 20 år siden.

Han er desuden dømt for at have misbrugt sin datter seksuelt inden drabet.

Borgeois blev dømt i 2004.

Hans advokat fremlagde ellers, at Borgeois ikke skulle have dødsstraf, da han mente, den dømte barnemorder har 'alvorlige intellektuelle handikap.'

To af de kommende føderale henrettelser er sat til at blive udført 14. og 15. januar. Den sidste, hvor en kvinde er dømt, er ikke skemalagt endnu.

USA gennemfører første dødsstraf ud af fem i Trumps sidste tid