Endnu en ligdel fundet på affaldsforbrænding i Grønland

Grønlands Politi har fundet endnu en del af et lig ved Ilulissat Affaldsforbrænding.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse tirsdag.

Det var lørdag, at en del af et lig blev fundet på anlægget, og politiet blev tilkaldt. Politiet har sammen med brandvæsenet siden gennemsøgt området, og sent mandag eftermiddag blev der så fundet en ligdel mere.

Politiet har endnu ingen mistænkte i sagen og har derfor heller ingen anholdelser.

Men det nye fund kan forhåbentlig danne grobund for et gennembrud i sagen, lyder det fra Grønlands Politi. Politiet kommer samtidig med en opfordring til eventuelle vidner.

- Hvis borgerne i Ilulissat har set noget mistænkeligt i byen mellem mandag den 27. september 2021 og lørdag den 2. oktober 2021, bedes de straks henvende sig til politiet på telefon 701448, skriver politiet i sin pressemeddelelse.

Jan Lambertsen, der er chef for efterforskningsafdelingen, fortæller nærmere:

- Vi er særligt interesseret i at høre mere fra borgere, som har set eller gjort iagttagelser af noget, der normalt ikke ses i bybilledet ved byens offentlige affaldscontainere.

- Det kan særligt være personer, som normalt ikke færdes i området, som har læsset affald af på mærkelige tidspunkter eller har kørt i mistænkelige køretøjer, siger han i pressemeddelelsen.

Politiet oplyste første gang om sagen søndag, og søndag aften dansk tid lød det, at sagen efterforskes som et drab.

Politiet har afspærret området omkring affaldsforbrændingen i Ilulissat og er fortsat i fuld gang med at gennemsøge det afspærrede område.

Det forventes, at politiet vil være massivt til stede i området i de kommende dage, og politiet beklager generne.

Grønlands Politi har bedt om assistance fra Danmark, og onsdag ankommer retsmedicinere og teknisk personale efter planen til Ilulissat.