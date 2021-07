Endnu en mand anholdt for at bortføre og voldtage 14-årig

Tre mænd bortførte og voldtog søndag en 14-årig pige på Stevns.

Det mener politiet, der i første omgang fik anholdt en af de mistænkte, og natten til onsdag lykkedes det politiet at anholde endnu en mand i sagen.

Det oplyser kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Han er anholdt klokken 03.45 i nat, siger hun.

Der er tale om en 21-årig mand fra Køge, som sigtes for voldtægt. Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør i retten i løbet af onsdag.

Det samme vil en 22-årig mand, som i forvejen var anholdt i sagen. Han fik ved et grundlovsforhør mandag opretholdt anholdelsen i tre døgn, men skal onsdag altså endnu en tur i retten, hvor en anklager vil kræve ham varetægtsfængslet.

Det kom mandag frem, at den 22-årige var sigtet for sammen med to andre mænd have tvunget den 14-årige pige ind i en bil på Stevns søndag aften.

Herefter skal de have kørt pigen til en adresse, hvor de tvang hende til at drikke alkohol, tage tøjet af og udføre oralsex på to af mændene.

Da den 22-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør mandag, var der lukkede døre, og det var derfor ikke muligt at få oplyst de nærmere omstændigheder i sagen, eller hvad den 22-årige har forklaret.

Det vides endnu heller ikke, hvordan den 21-årige forholder sig til den alvorlige sigtelse.