Endnu en mand sigtet for kæmpe våbenlager

Retten i Glostrup har efter et grundlovsforhør fredag formiddag besluttet at varetægtsfængsle en 25-årig mand for at være i besiddelse af ti skydevåben i en lejlighed i Ballerup.

Det oplyser Senioranklager Rasmus von Stamm til Ekstra Bladet.

Glock i BMW

Dermed er der nu to mænd varetægtsfængslet i sagen.

Politiet kom på sporet af de farlige våben, da den første anholdte, en 22-årig mand, blev stoppet i en BMW i Ballerup omkring kl. 18, onsdag den 16. november.

Her fandt patruljen en skarpladt Glock i bilen, og det ledte dem til en nærliggende adresse, hvor betjentene klokken 20.40 kunne beslaglægge yderligere otte pistoler, to maskinpistoler af mærket Scorpion, ammunition og lyddæmpere.

- Stærkt bekymrende

Den 25-årige blev fremstillet bag lukkede døre, og politiet har derfor ikke yderligere oplysninger om sagen.

Det fremgår dog af sigtelsen, at de to anholdte ifølge anklagemyndigheden var i besiddelse af våbnene i forening, og at det formodes, at der er flere uidentificerede gerningsmænd i sagen.

Anklager Rasmus von Stamm oplyser, at den 22-årige er sigtet for alle 11 våben, hvorimod den 25-årige kun er sigtet for de ti våben fundet i lejligheden.

Politiet fortalte efter første anholdelse, at den 22-årige 'var kendt af politiet', og at våbenlageret umiddelbart kan knyttes til bandemiljøet uden at nævne hvilken gruppering, der menes at stå bag.

– Det er stærkt bekymrende, at vi finder så stort et antal våben og af så farlig karakter. Maskinpistolerne er kun fremstillet til det ene formål, at dræbe, udtalte vicepolitiinspektør Torben Henriksen, Særlig Efterforskning Øst tirsdag.

Den 25-årige blev ligesom sin mistænkte medgerningsmand varetægtsfængslet frem til den 10. december.

De nægter sig begge skyldige.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til ugens udgave af 'Afhørt', hvor vi fortæller om den ulmende bandekonflikt mellem Satudarah og banden NNV