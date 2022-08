Endnu en markbrand: Brandvæsenet kommer med opfordring

Søndag er brandvæsenet rykket ud til en markbrand i Ryomgård i Østjylland.

Det oplyser operationschef ved Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed Jesper Hansen til Ekstra Bladet.

- Branden er startet i en mejetærsker, og så får den fat i nogle afgrøder omkring den. Vi er indsat for at slukke det, og folk i området er gode til at komme med maskiner og materiel, der kan hjælpe til at få branden slukket, fortæller han.

Der er ikke sket nogen personskade i forbindelse med branden, og brandvæsenet er langt med slukningsarbejdet.

Vær forsigtig i varmen

Også nord for Randers er der søndag eftermiddag opstået en markbrand, som Beredskab & Sikkerhed er rykket ud til.

- Der er tørt derude, så man skal passe på. Tidligere i dag har vi også været ude til en mindre naturbrand i Skanderborg.

Det får operationschefen til at komme med en kraftig opfordring:

- Så man skal passe på. Både med ukrudtbrændere og åben ild - det skal man have skærpet opmærksomhed på.

Der har været flere høstbrande de seneste dage, og alene lørdag rykkede Nordjyllands Beredskab ud til 16 høstbrande. Ifølge Jesper Hansen er det ikke unormalt, at der opstår ild i forbindelse med høsten, men det varme vejr gør, at afgrøderne er tørre - og derfor kan de lettere antænde.

