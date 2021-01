Endnu en person fundet død efter norsk jordskred

Erik Grønolen (31)

Savnet efter Nystulia 38 forsvandt. Driver et IT-firma. Ifølge NRK skulle samleveren og hans hund være i god behold.

Ann-Mari Olsen Næristorp (50)

Hun er savnet sammen med sin 13-årige datter Victoria Næristorp-Sørengen. Hendes ægtemand fortæller til VG, at han sidst så Ann-Marie og sin datter Victoria, da alle tre forsøgte forsøgte at forlade deres hus under jordskredet.

Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13)

Datter til Ann-Mari Olsen-Næristorp, der også er savnet.

Irene Ruud Gundersen (69)

Boede i Nystulia 4, der blev taget af jordskredet og nåede ikke ud af sit hus. Hendes datter, Nina Christine Gundersen, skriver i et Facebook-opslag, at hendes far og datter nåede ud i tide. De er lettere skadet og på hospitalet.

Rasa Lasinskiene (49)

Var ude og lufte sin hund inden hun skulle på arbejde. Hun gik og talte i telefon med sin ægtemand, men samtalen blev afbrudt. Siden har ingen i hendes familie set hende.

Charlot Grymyr Jansen (31)

Hun er sammen med sin 40-årige mand, Bjrøn-Ivar Grymyr Jansen og to årige datter, Alma Grymyr Jansen, forsvundet, efter at deres lejlighed forsvand i jordskredet. Familien venter et nyt barn til februar.

Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (40)

Er savnet sammen med sin kone, Charlot Grymyr Jansen, og sin to årige datter, Alma Grymyr Jansen, efter deres bopæl forsvandt i jordskredet.

Alma Grymyr Jansen (2)

Er savnet sammen med sin far og mor, Charlot Grymyr Jansen og Bjørn-Ivar Grymyr Jansen.

Marius Brustad (29)

Var på besøg hos sin 54-årige mor, Lisbeth Neraas, over julen.

Lisbeth Neraas (54)

Bosat i Nystulia 42. Hun er mor til Marius Brustad, der også er savnet.