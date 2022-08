Endnu en sigtelse frafaldet i FE-sagen

I FE-sagen er endnu en sigtelse blevet droppet.

En 48-årig tidligere medarbejder ved Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er nemlig ikke længere sigtet for at have lækket statshemmeligheder.

Det fortæller hans advokat David Neutzsky-Wulff til Døgnrapporten på 24syv.

- Jeg kan bekræfte, at min klient ikke længere er sigtet i sagen, lyder det fra forsvarsadvokaten.

Med endnu en frafaldet sigtelse er det dermed to ud af de fire de personer, der blev rejst sigtelser imod i december om læk af statshemmeligheder, der nu er renset for mistanke.

At sigtelserne drypvist droppes ser den tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen på med stor alvor.

- Det er et klart tegn på, at der er er blevet skudt efter gråspurve med kanoner, siger han til Døgnrapporten på 24syv og kalder det “katastrofalt” og et 'overgreb'.

Sigtelsen blev rejst i december 2021, da i alt fire tidligere eller nuværende medarbejdere hos FE - heriblandt den hjemsendte FE-chef Lars Findsen - blev anholdt og sigtet for blandt andet straffelovens paragraf 109 stk. 1. En paragraf, der kan udløse en straf med fængsel indtil 12 år, og som ellers ikke har været taget i brug i mere end 40 år.

Den 48-årige mand blev varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør 9. december 2021, da retten vurderede, at der var begrundet mistanke for, at han var skyldig i den rejste sigtelse - hvilket nu med de nye oplysninger viser sig ikke at holde stik. Desuden vurderede retten, at han på fri fod muligvis ville fjerne spor, advare eller påvirke andre.

Han var varetægtsfængslet i halvanden uge, indtil politiet valgte at løslade ham.

De to personer, der fortsat er sigtede, er ikke varetægtsfængslede.

Det var tilbage i maj, at Østjyllands Politi første gang lod en sigtelse falde. Sigtelsen var rettet mod en kvinde, der modsat de tre øvrige personer ikke blev fremstillet i et grundlovsforhør.

En af dem, der fortsat er sigtet i sagen, er Lars Findsen. Han var varetægtsfængslet i 71 dage, før han blev løsladt den 17. februar.

Det er ikke offentligt kendt, hvorfor det er paragraffen om at lække statshemmeligheder, der er taget i brug. Men flere medier beskriver, at mistanken kan handle om, at der er sket læk til pressen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere sagt, at det er en sag, man helst ville have været foruden.

- Det er en alvorlig sag, har hun udtalt.

Hvorfor sagen skulle være så alvorlig, er dog for offentligheden ukendt, da sigtelserne er blevet læst op bag dobbelt lukkede døre.

Den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er også sigtet efter paragraf 109.

Døgnrapporten har forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi, der efterforsker sagen. Det har ikke været muligt.