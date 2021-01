Endnu engang: Politi lukker ungdomsfest

Det må være ved at blive en vane for det danske politi.

Endnu gang måtte de rykke ud til en fest, hvor unge mennesker var samlet flere end de tilladte fem personer.

Lørdag var det Sydøstjyllands Politis tur, da 15 unge var samlet til fest i et beboerhus i Horsens.

Det skriver TV Syd.

- Vores patrulje kunne konstatere, at der var 15 unge mennesker samlet, da vi ankom kort før klokken 23.30, oplyser vagtchef Torben Møller til lokalmediet.

Ifølge TV Syd blev de 15 personer sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet. Festdeltagerne fik hver en bøde på 2500 kroner.

Rykkede blinklys af

Fredag rykkede Midt- og Vestjyllands Politi ud til en fest med 25 unge.

Her blev teenagedreng så sur over politiets ankomst, at han gik ud og rykkede blinklyset af en patruljevogn

Alle til festen blev sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet og kan nu se frem til en bøde på 2500 kroner hver.

5. januar 2021 blev forsamlingsforbuddet sat ned til fem personer, og Mette Frederiksen opfordrede danskerne til at aflyse alle aftaler.

Læs mere om overtrædelser af forsamlingsforbuddet her:

Politi stopper fest med 25 unge og bar og musik i Vestjylland

Flere brud på forsamlingsforbuddet: 15 personer var til biltræf

Heunicke: Nedlukning forlænges i tre uger

Bilister til gaderæs overtrådte coronaforbud