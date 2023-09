Endnu et bandemedlem anholdt: Sigtet for drab og drabsforsøg på Christiania

Københavns Politi oplyser tirsdag morgen på det sociale medie X, at de har anholdt endnu et bandemedlem i forbindelse med drab og drabsforsøg på Christiania.

Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag klokken 9.30. Der vil blive begæret lukkede døre, hvorfor politiet for nuværende ikke har yderligere oplysninger.

Drabet og drabsforsøgene fandt sted 26. august kl. 19.25, hvor fem personer blev ramt af skud. Én af dem, en 30-årig HA-rocker, mistede livet.

To personer sidder allerede varetægtsfængslet i sagen.

Solgte hash

I næsten otte timer lå den 30-årige likvideret med skud foran Stjerneskibet midt på Pusher Street på Christiania.

Mens han lå der og var dækket af et tæppe, arbejdede politiets efterforskere og kriminalteknikere på et større afspærret område fra indgangen til Pusher Street for at sikre spor.

Ifølge et vidne, som Ekstra Bladet talte med på stedet, var den 30-årige kommet den seneste halvanden måned på Christiania, hvor han solgte hash fra en bod.

Vidnet mener at vide, at den dræbte tidligere har været med i NNV-bandegrupperingen, men nu er skiftet til Hells Angels (HA).

26. august blev en 30-årig Hells Angels-rocker dræbt med adskillige skud på Christiania ud for bygningen Stjerneskibet.

Aktuel konflikt

De maskerede gerningsmænd gik ifølge politiet målrettet mod HA-rockeren. Drabet er beskrevet som et led i en konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og Hells Angels.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) udarbejdede 27. august, dagen efter drabet, et konfliktnotat, hvori det fremgår, at konflikten inden for de seneste tre måneder har givet sig udslag i mindst én hændelse, der kan karakteriseres som voldelig, og som havde et voldeligt præg, der som minimum kan karakteriseres som kvalificeret vold.

Derudover meldte Københavns Politi ud mandag, at de midleridigt lukker tre HA-rockerborge, efter at HA-rockerenes klubhus på Svanevej i Københavns Nordvestkvarter blev udsat for et angreb, hvor vinduer og en metaltrappe blev knust efter en eksplosion.

Lukningen af de tre steder på henholdsvis Svanevej 5 på Nørrebro, Siljangade 10 på Amager og Tømmerup Stationsvej 8B i Kastrup, sker i et forsøg på at lægge en dæmper på bandekonflikten mellem Hells Angels og LTF.

- De meget voldsomme hændelser, vi har været vidne til, er helt uacceptable.

- Borgerne skal kunne være trygge i deres nabolag og i resten af politikredsen, og vi tager nu et af de helt tunge værktøjer i brug for at lægge maksimalt pres på grupperingerne og for at forebygge flere voldelige angreb, sagde politidirektør Anne Tønnes mandag.