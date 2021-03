Endnu et overfald i fængsel: Fire fængselsbetjente på skadestuen

Fredag er fire fængselsbetjente fra Enner Mark Fængsel kørt til skadestuen, efter hvad Fængselsforbundet kalder en voldsom episode med indsatte med banderelationer. Det er tredje gang på en uge, at fængselsbetjente bliver overfaldet i et dansk fængsel.

Forbundsformand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen fortæller, at man stadig er ved at få udredt, hvad der er sket. Derfor er det sparsomt med detaljer om sagen.

- Det er sket på vores fokusafdeling, hvor vi har bandefolk siddende, og hvor der har været en uenighed om effekter, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi har endnu ikke klarhed over, hvor mange indsatte, der har været involveret i det. Da betjentene er kommet til skade og er kørt til sygehuset, er det begrænset, hvor mange detaljer der er, før vi sammen med betjentene kan få det afklaret.

Tredje episode på en uge

Mandag gik en indsat til angreb på fire betjente i Storstrøm Fængsel, og torsdag skete der et overfald på fire betjente i Jyderup Fængsel.

I en pressemeddelelse fra Fængselsforbundet udtaler Bo Yde Sørensen:

- Det er usædvanligt med så mange overfald på så kort tid i Kriminalforsorgen. Tolv kollegaer er ramt på en uge.

Det har ikke været muligt at få episoden i Enner Mark Fængsel bekræftet hos Sydøstjyllands Politi.

