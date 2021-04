Endnu et politividne beretter om overdreven magtbrug mod Floyd

Onsdag har nævningene i sagen mod den drabstiltalte eksbetjent Derek Chauvin hørt et nyt belastende vidneudsagn. Denne gang fra en ekspert i politiets brug af magtanvendelse.

Chauvin er tiltalt for at have forvoldt den sorte mand George Floyds død under en anholdelse i Minneapolis i maj 2020.

Betjenten pressede sit knæ mod den sorte mands hals i omkring ni minutter, selv om Floyd var fikseret med håndjern og flere gange sagde, at han ikke kunne få luft.

Og den form for magtanvendelse var helt unødvendig, efter at George Floyd var lagt i håndjern.

Det siger vidnet Jody Stiger, der er ansat ved politiet i Los Angeles.

Stiger var tirsdag og igen onsdag indkaldt af anklageren i sagen i et forsøg på at underminere Chauvins forklaring om, at han bare gjorde, som han havde lært under sin uddannelse i politiet.

- Efter min opfattelse var der overhovedet ingen grund til at anvende magt i den position (som Floyd befandt sig i, red.), siger Jody Stiger.

- Presset fra kropsvægten kunne forårsage kvælning og død, tilføjer han.

Den hårdhændede anholdelse blev optaget af en forbipasserende, og videoen blev lagt ud på sociale medier. Den udløste langvarige protester i USA og andre lande mod politibrutalitet over for især sorte.

Mandag var politichefen i Minneapolis, Medaria Arradondo, indkaldt som vidne, og han fortalte, at Derek Chauvin havde forbrudt sig mod politiets regler for magtanvendelse under anholdelsen.

Politichef erkender: Betjent brød regler under Floyd-anholdelse

- Det er ikke en del af vores uddannelse, og det bestemt ikke en del af vores etik og værdier, sagde politichefen.

Den 45-årige Derek Chauvin blev sammen med tre andre betjente fyret af Arradondo dagen efter den omstridte anholdelse.

Chauvin risikerer at blive idømt 40 års fængsel, hvis han kendes skyldig i drab.

Gråd i retten: Havde jeg ikke taget imod den seddel ...