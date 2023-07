Energi-skandale: Yderligere to personer sigtet

Yderligere to personer er sigtet i en sag om mulig manipulation af energipriser.

Det bekræfter flere unavngivne kilder over for mediet Finans.

Ud over de to nye er tre direktører og fem medarbejdere fra et energihandelsfirma sigtet i sagen.

De otte mænd blev anholdt den 19. april i år og herefter varetægtsfængsel. De blev løsladt den 9. juni, men er stadig sigtet i sagen.

Det er National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der efterforsker sagen.

Enheden er specialiseret i efterforskning af organiseret og økonomisk kriminalitet.

De tre direktører og fem medarbejdere er sigtet for at have manipuleret med energipriser og dermed opnået en uberettiget fortjeneste på et trecifret millionbeløb.

De er sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 299d om markedsmisbrug. Her er strafferammen op til seks års fængsel.

Det skal ifølge NSK have fundet sted fra marts 2021 og frem til marts 2023.

Ifølge politiet skulle manipulationen være sket ved, at de sigtede har handlet med el på en måde, der gav 'vildledende signaler om efterspørgslen efter eller prisen på energiprodukter'.

Det blev ifølge politiet blandt andet gjort ved at købe el i én budzone til en kunstigt lav pris, mens det samme el blev solgt i en anden budzone, hvor prisen var kunstigt høj.

Også selskabet er ifølge Finans sigtet i sagen, der er omfattet af navneforbud. Det betyder, at der ikke må publiceres oplysninger, der kan identificere hverken de sigtede eller selskabet.

Ifølge Berlingske går sagen under navnet 'Operation Bonus' internt i politiet.