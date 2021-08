Energiselskab politianmeldt - igen

For tredje gang på otte måneder er Fauna Energi blevet politianmeldt for vildledning og ulovlige telefonopkald

Energiselskabet Fauna Energi - tidligere Norström - har tilsyneladende svært ved at overholde loven.

I hvert fald har Forbrugerombudsmanden politianmeldt selskabet intet mindre end tre gange på bare otte måneder - senest for ulovlige opkald til 159 forbrugere samt vildledning af 98 af forbrugerne under telefonsamtalerne.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Selskabet, der primært sælger elabonnementer, er blandt andet blevet politianmeldt, fordi forbrugerne ikke har givet samtykke til at blive ringet op. Derudover har Fauna Energi - ifølge Forbrugerombudsmanden - vildledt forbrugerne ved blandt andet - i strid med sandheden - at oplyse, at Fauna Energi havde overtaget forbrugerens nuværende el-leverandør.

Derudover fortalte telefonsælgerne til nogle kunder, at Fauna Energi havde Danmarks billigste elpriser, hvilket heller ikke er sandt. Og selskabet forsøgte sig yderligere med påstande om, at forbrugeren kunne spare et større beløb på at skifte til Fauna Energi.

Anmeldt to gange før

Forbrugerombudsmanden politianmeldte også Fauna Energi i december 2020. Dengang var der tale om ulovlige opkald til 224 forbrugere og for vildledning af 117 forbrugere under telefonsamtalerne.

I marts blev energiselskabet politianmeldt igen - denne gang for at vildlede forbrugerne i brugeranmeldelser på Trustpilot.

- Vi har de seneste par år set en markant stigning i klager over ulovligt telefonsalg, og Fauna Energi er det energiselskab, som vi har fået allerflest klager over på meget kort tid, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

- Det er særligt groft, at Fauna Energi er fortsat med de ulovlige opkald og vildledningen, selvom selskabet tidligere er blevet politianmeldt for det samme, siger hun.

Slip ud af aftalen

Har man indgået en aftale med Fauna Energi efter et vildledende opkald, råder Forbrugerombudsmanden til, at man prøver at slippe ud af aftalen.

Er det mindre end 14 dage siden, kan man bruge fortrydelsesretten. Her skal man blot kontakte selskabet skriftligt og fortælle, at man fortryder aftalen.

Er det mere end 14 dage siden, er det en smule mere kompliceret, men ikke umuligt.

Hvis man eksempelvis ikke har givet samtykke til at blive ringet op af Fauna Energi, er man ikke bundet af en eventuel aftale, skriver Forbrugerombudsmanden.

Hvis energiselskabet har vildledt en til at indgå aftalen, vil den kunne tilsidesættes som ugyldig efter reglerne om svig i aftaleloven.

Uhørt mange klager: Ansatte svindlede forbrugere groft

- Mener du, at aftalen med Fauna Energi er ugyldig, skal du skrive det til Fauna Energi. Oplys samtidig, at Fauna Energi skal sikre, at du kommer tilbage til dit hidtidige elselskab, og at Fauna Energi straks skal tilbageføre eventuelle beløb, du har betalt, råder Forbrugerombudsmanden.

Er Fauna Energi uenig i, at aftalen er ugyldig, skal man selv indgå en ny aftale med sit hidtidige energiselskab eller et andet energiselskab. Er der et økonomisk mellemværende, som energiselskabet ikke vil udbetale, kan man klage til Ankenævnet på Energiområdet.