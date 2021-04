Engelsk domstol afviser dansk milliardkrav i udbyttesag

Retten i London har afvist Skattestyrelsens søgsmål i sagen om udbyttesvindel, der drejer sig om flere milliarder kroner.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er blandt andet søgsmålet mod finansmanden Sanjay Shah, der altså ser ud til at være umuligt at gennemføre.

I tre år har Skattestyrelsen forsøgt at føre retssag mod flere end 100 sagsøgte i London. Styrelsen mener, de har været en del af den formodede svindel med udbytteskat for mindst 12,7 milliarder kroner.

Men dommer Andrew Baker i High Court har ifølge Politiken afgjort, at sagerne ikke kan føres i London.

Han henviser til den såkaldte revenue rule, der betyder, at andre lande ikke må bruge engelske domstole til at opkræve skatter. Reglen er 300 år gammel, skriver avisen.

Skattestyrelsen vil anke dommen, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen er uenig i dommen og vil nu tage skridt til at appellere, lyder det.

Tvisten ligger i, at den danske stat netop ikke mener, at den nævnte regel kan bruges i sagen.

For da de sagsøgte ifølge staten har bedraget og altså uberettiget anmodet om refusion af udbytteskat, er der ifølge staten ikke tale om skatteretlige krav, men derimod civilretlige krav.

Og hvis det er civilretlige krav, sagen handler om, mener den danske stat ikke, at der er noget til hinder for, at sagen føres ved en engelsk domstol.

- Skattestyrelsen er meget overrasket over dommen og er grundlæggende uenig i dommens præmisser, skriver styrelsen.

Sagen om de mange milliarder kroner begrænser sig ikke kun til de engelske domstole.

Herhjemme har Bagmandspolitiet (Søik) i denne måned rejst tiltale mod tre amerikanere og tre briter for at have svindlet den danske statskasse for mere end 1,1 milliard kroner via en tysk bank.

Der er forvejen rejst tiltale mod briten Sanjay Shah, der mistænkes for at være hovedmanden, og Anthony Mark Patterson.

De anklages for svindel med udbytteskat for over ni milliarder kroner, men nægter sig skyldige.

Østre Landsret skal afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle Shah og Mark Patterson. Der er retsmøde 31. maj. Shah befinder sig i Dubai og Mark Patterson i England.