Enkelte anholdt efter fodboldskuffelse

Der har ikke været nævneværdige problemer i kølvandet på det danske nederlag til England i EM-kampen onsdag aften i London.

Kun enkelte har måtte en tur på stationen, lyder meldingen fra politikredsenes vagtchefer.

- Vi har ikke haft nogen uroligheder bortset fra nogle ganske få småslagsmål. Tre-fire personer er anholdt i den forbindelse, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi natten til torsdag.

I kredsens største by, Aarhus, var omkring 7000 tilskuere samlet på Ceres Park til storskærmsarrangement, men trods skuffelsen over kampens resultat har der ikke været meldinger om ballade i forbindelse med, at tilskuerne på stadionet begav sig ud i byen eller hjem.

Tilsvarende meldinger lyder fra de fleste andre kredse. Deriblandt København.

- Folk har selvfølgelig været skuffede, men det har ikke givet sig udslag i nogen former for dum adfærd, siger politiinspektør Rasmus Skovsgaard kort efter klokken 01.00.

- Den eneste lidt alvorlige hændelse, vi har haft, er et slagsmål foran en beværtning i indre by tidligere på aftenen. To er anholdt, og de kan se frem til en sigtelse for vold, siger han.

Umiddelbart efter slutfløjtet begyndte fodboldtilskuerne at sive væk fra de steder, hvor opgøret blev vist på storskærm.

- En time efter midnat var omkring 500 mennesker forsamlet på Rådhuspladsen og ved Nørrebros Runddel. På Enghave Plads var der også en større forsamling, men det har ikke skabt problemer. Overordnet set er aftenen gået ganske fornuftigt. Der har været rigtig mange mennesker i bybilledet, men heldigvis har det været festglade roligans, som lige nu er skuffede, siger Rasmus Skovsgaard.

Tidligt torsdag morgen er meldingen, at resten af natten er forløbet lige så stille og roligt i hovedstaden.

I Odense var der også folk på gaderne, efter at barerne havde indstillet udskænkningerne.

- Der har været rigtig mange mennesker på gaderne, men ingen slagsmål, siger vagtchefen ved Fyns Politi.