Entreprenør dømmes for millionbestikkelse - to andre frifindes

En entreprenør er skyldig i at have indgået en bestikkelsesaftale for millioner i forbindelse med milliardbyggeriet Redmolen på Nordhavn i København i 2019.

Københavns Byret har onsdag idømt direktør for WR Entreprise Willy Rasmussen halvandet års fængsel. Straffen gøres dog betinget, så han slipper for at afsone, hvis han gennemfører 250 timers samfundstjeneste.

Retten frifinder derimod to andre tiltalte i sagen, en byggeherrerådgiver, der var direktør i V2C, og en advokat. Rådgiveren var tiltalt for bestikkelse, mens advokaten var tiltalt for medvirken. Alle tre tiltalte nægter sig skyldige.

Den ulovlige aftale blev indgået i 2019. Den gik på, at WR Entreprise skulle betale seks millioner kroner til V2C, som bistod PFA Ejendomme med rådgivning om og valg af entreprenør til byggeprojektet i Nordhavn.

V2C skulle så sikre, at PFA Ejendomme indgik en projektaftale med WR Entreprise som byggeentrepriser på milliardprojektet.

To millioner kroner blev overført til V2C som delbetaling, og WR Entreprise blev efter indstilling fra V2C faktisk valgt som entreprenør på tre byggefelter under projektet.

Der skete dog ikke mere, da PFA Ejendomme fik mistanke om aftalen og meldte sagen til politiet. V2C er siden gået konkurs.

Allerede i december 2020 tilstod tidligere medejer af V2C Lars Blaaberg, at han havde indgået den ulovlige aftale, og han blev idømt et år og tre måneders fængsel.

Men han er altså den eneste fra V2C, som dømmes i sagen. I den del af sagen, som er afgjort onsdag, er den tidligere forretningspartner til Lars Blaaberg og direktør i V2C altså frifundet.

- Vi har lagt til grund og fundet det bevist, at du ikke har været involveret i udarbejdelsen af denne samarbejdsaftale, siger dommeren.

Hvad angår den frifundne advokat, som var med til at udarbejde aftalen, er der heller ikke fundet det fornødne bevis.

Entreprenør Willy Rasmussen har taget betænkningstid og har nu to uger til at overveje, om han vil anke til landsretten.

Da dommeren læste dommen op, gjorde han det klart, at han selv har stemt for at frifinde entreprenøren, da han ikke har fundet beviser nok. Men de to domsmænd, der dermed er i flertal, valgte at dømme.

Det gør de blandt andet med henvisning til, at de ikke tror på hans forklaring om, at millionerne var et lån til V2C.

- Det er en meget usædvanlig disposition at låne de her penge, som du siger, at du angiveligt har gjort, siger dommeren.

Anklagemyndigheden har ligeledes mulighed for at anke.