Epstein-ofre sagsøger bank-giganter

To kvinder, der har anklaget den afdøde eks-milliardær Jeffrey Epstein for seksuelle krænkelser, har lagt sag an mod flere storbanker i New York

De profiterede på Epsteins menneskehandel og ignorerede adskillige advarselsalmper.

Sådan lyder det i et gruppesøgsmål mod bankerne JP Morgen Chase og Deutsche Bank, som to kvinder har lagt an ved en domstol i New York.

Det skriver BBC.

Bankernes kendskab

Kvindernes sag føres af advokater, som har repræsenteret adskillige af ofrene for Epsteins handlinger.

Jeffrey Epstein med medskyldige Ghislaine Maxwell, som 2022 blev idømt 20 års fængsel. Foto: Ritzau Scanpix

En tidligere balletdancer, som anklager Epstein og hans bekendte for seksuelle krænkelser begået mellem 2006 og 2013, har sagsøgt JP Morgan Chase for kendskab til Epsteins forbrydelser.

Det fremgår af søgsmålet, at banken burde kende til forbrydelserne på grund af de personer, som hævede store beløb fra kontoerne. Samtidig henvises der til 'Epsteins veldokumenterede kriminelle historik'.

Banken har ikke ønsket at udtale sig om søgsmålet til BBC.

Deutsche Bank-affæren

I et yderligere søgsmål anklager en kvinde Epstein for at have udsat hende for menneskehandel gennem 15 år.

Britiske Prins Andrew havde et nært forhold til Epstein, og har været under anklager for seksuelle krænkelser begået i rigmandens ejendomme. Her ses han med offeret Virginia Giuffre og medskyldige Ghislaine Maxwell Foto: Shutterstock

Epstein skiftede bank til netop Deutsche Bank i 2013 - og i søgsmålet henvises til tidligere undersøgelser fra myndighederne i New York.

'Selvom banken efter reglerne klassificerede Epstein som højrisiko-kunde, lykkedes det ikke at granske aktiviteterne på kontoen som det, hans tidligere fortid åbenlyst indikerer', lød det.

Stort skridt, men ikke slutningen

En af kvindernes advokater, Bradley Edwards, har udgivet en skriftlig udtalelse om sagen.

'Epstein og hans medskyldige kunne ikke have gjort det uden assistance fra velhavende personer og finansielle institutioner. Vi vil ikke stoppe med at kæmpe for de overlevende, indtil alle bliver holdt ansvarlige. Det her er et stort skridt, men ikke enden', lød det.