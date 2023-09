Eritrea-demonstrationer endte i stenkast

Københavns Politi har sigtet 67 personer for blandt andet at have kastet sten mod betjente. Det sker efter voldsomme optøjer på Amager lørdag

Københavns Politi var lørdag massivt til stede til en demonstration på Amager Fælledvej.

Demonstranter havde angrebet en fest, der angiveligt havde til formål at indsamle støtte til det styret i Eritrea, og det endte blandt andet med, at demonstranterne kastede sten mod politiet.

Det fortæller Københavns Politi til Ekstra Bladet. Politikredsen har sigtet 67 personer i sagen. Alle 67 anholdte er blevet løsladt, men sigtelserne er opretholdt.

Sigtelserne drejer sig om grov forstyrrelse mod den offentlige orden og brud på straffelovens §119, der handler om vold mod tjenestemand i funktion.

Kastede med sten

Ekstra Bladet var på stedet og beskrev lørdag eftermiddag de kaotiske tilstande.

Politiet melder søndag morgen om ro på stedet, men bekræfter, at der lørdag blev kastet sten mod betjente.

Politikredsen fortæller dog, at der ikke umiddelbart er nogen anmeldelser om tilskadekomne.

Annonce:

Vidner fortalte lørdag til Ekstra Bladet, at politiet brugte tåregas til at dæmme op for optøjerne. Det kan Københavns Politi dog hverken be- eller afkræfte søndag morgen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet var talstærkt til stede til en demonstration på Amager i går. Det endte i 67 sigtelser. Foto: Jonathan Damslund

Demonstrationer i andre lande

Der har den seneste tid været flere Eritrea-relaterede demonstration i andre lande, og flere steder har det ført til voldelige sammenstød - både mellem demonstranterne og politiet.

I Norge angreb demonstranterne politiet med slagvåben, og i Sverige er 20 personer blevet udvist af landet efter demonstrationer, der endte i stenkast og afbrændte biler.