Erkender drab på Frank: - Der har været en masse manipulation

Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev fundet dræbt i juli sidste år. Få et overblik over hele sagen med i alt seks sigtede, der ligner et mystisk mordkomplot

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): En 26-årig mand mener, at han blandt andet er blevet manipuleret til at være med til at slå Frank Dan Nørgaard Jørgensen ihjel.

Det forklarede han, efter han havde afgivet forklaring bag lukkede og offentligheden igen fik lov til at komme ind i retslokalet.

- Der har været en masse manipulation. Der har været nogle trusler og ubehageligheder, siger den 26-årige mand.

Disse skulle angiveligt været kommet fra primært den 39-årige kvinde, men også hendes jævnaldrende medsigtede mand, der som den eneste i sagen ikke er mødt op for at høre den 26-åriges forklaring.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den 39-årige været i et forhold med Frank Dan Nørgaard Jørgensen inden for det seneste år op til drabet 14. juli 2022.

Det var Franks nærmeste, der meldte ham savnet. Privatfoto

Under proceduren argumenterede anklager Jesper Rubow for, at den 26-årige skal idømmes 12 års fængsel. Modsat mener forsvarer Mette Grith Stage, at der er flere formildende omstændigheder.

Blandt andet den fulde tilståelse samt det faktum, at det var den 26-årige mand, der udpegede findestedet, hvor Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig var pakket ind i tape og plastik og forsøgt gemt af vejen,

'Undskyld'

Da den 26-årige mand fik lov til at komme med de sidste bemærkninger, vendte han sig mod de mange fremmødte tilhørere.

- Jeg ved godt, at mange af jer vil se mig som en djævel. Jeg har hele tiden sagt, at undskyld er et fattigt ord, men det er det eneste, jeg kan sige lige nu. Unskyld, sagde han ned tli forsamlingen.

Tårerne begyndte med det samme at trille ned af kinderne på venner og familiemedlemmer til Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Der ventes at falde dom inden længe.