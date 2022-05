Erkender knivstik - men nægter drab

53-årig kvinde fremstilles nu for drab på mand

RETTEN I AALBORG: En lav og tæt bygget 53-årig kvinde med sort, kort og pjusket hår blev søndag formiddag ført ind i retssalen i Retten i Aalborg, hvor hun blev sigtet for at have dræbt en 56-årig mand med flere knivstik.

Det skete i en lejlighed på Markedsvej i Frederikshavn.

Kvinden er iført sorte badetøfler og sort joggingtøj, og hun gik umiddelbart inden grundlovsforhøret ud for at tale med sin forsvarer eskorteret af to betjente.

Efter sigtelsen blev præsenteret erkendte hun knivstik, men nægter hensigt til drab.

Dørene blev derefter lukket af hensyn til sagens tidligere stadie. Inden de blev lukket, oplyste anklageren dog, at vidnerne endnu ikke havde været i stand til at afgive forklaring uden at uddybe nærmere.

Politiet fik anmeldelsen lørdag eftermiddag klokken 16.46, efter en af de personer, der var til stede i lejligheden, ringede 112.

Her fandt de en mand stukket med kniv.

- Han bliver konstateret død, kort efter vi er ankommet, siger politikommissær Carsten Straszek, leder af efterforskningen hos Nordjyllands Politi.

Politiet anholdt to mænd og to kvinder i og i nærheden af lejligheden, herunder den 53-årige kvinde. Men det er kun hende, der er sigtet i sagen. De tre andre er løsladt.

Ifølge efterforskningslederen, er der 'nære relationer' mellem den dræbte og kvinden, men han ønsker ikke at komme det nærmere. Heller ikke i forhold til, hvad der gik forud for knivstikkeriet.

Det fremgik dog i grundlovsforhøret, at manden og kvinden har samme efternavn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En tidligere Brøndby-hooligan sidder i øjeblikket på anklagebænken i en sag om 1300 sexovergreb mod 14 unge mænd og én kvinde. Hør mere om sagen i ugens udgave af 'Afhørt'