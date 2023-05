Et år efter skoleskyderi: Her købte gerningsmand sine våben

24. maj er det præcis et år siden, at 19 børn og to lærer mistede livet i et skoleskyderi i den amerikanske by Uvalde. Ekstra Bladet har besøgt byen op mod årsdagen for skyderiet

I en våbenbutik i udkanten af Uvalde købte gerningsmanden bag et skoleskyderi i byen to semiautomatiske rifler få dage før. Ekstra Bladet har besøgt butikken, der har forment alle journalister adgang

Allerede et halvt år inden, Salvador Ramos trængte ind på Robb Elementary School i Uvalde og skød og dræbte 21 mennesker den 24. maj 2022, forsøgte han at overtale sin søster til at købe våben for ham.

Selv var han kun 17 år og dermed ikke gammel nok til at købe dem selv.

Søsteren afviste, og i stedet nøjedes han med at købe ammunition og et hylster til en riffel online.

I maj 2022 fyldte Ramos 18 år, og det fejrede han i det lokale våbenmekka, Oasis Outback, der ligger i udkanten af byen. Endelig kunne han lovligt købe de våben, han så gerne ville have fat på, og over to dage brugte han knap 5000 dollars på to halvautomatiske rifler, 2000 patroner og andet udstyr.

Under en uge senere skød han først sin mormor i hovedet, inden han stjal hendes pickup truck og kørte de få hundrede meter fra hendes hjem til sin gamle folkeskole.

På halvanden time tog han livet af 19 børn på ni og ti år og to lærere, inden han selv blev dræbt af politiet. Det fremgår alt sammen af en rapport, der efterfølgende er blevet offentliggjort.

I dag tårner våbenbutikken fortsat op på 2900 E Main Street i udkanten af Uvalde.

På parkeringspladsen er der plads til over 100 biler, og denne formiddag en tilfældig hverdag i maj er der næsten fyldt.

Det er frokostpause, og fordi våbenbutikken også indeholder en stor restaurant med buffet og gratis is, strømmer det dagligt til med sultne og købelystne kunder fra nær og fjern.

Ekstra Bladet har brugt de seneste tre dage i byen på at forsøge at forstå, hvordan skoleskyderiet har påvirket den lille by med godt 15.000 indbyggere her et år efter tragedien.

Uanset hvem vi taler med, eller hvor vi går, bliver der kigget efter os. Journalister er ikke velkomne, og så snart snakken falder på skyderiet, lukker de fleste i.

Ingen nævner drabsmanden ved navn, og langt de færreste vil stå frem med navn eller billede, hvis de endelig vil fortælle noget fra den dag, der har skabt et kollektivt traume i byen.

På udebane

Et lokalt par, der ejer en butik i byen, har sendt os i retning af våbenbutikken. Vi er blevet advaret mod at fortælle, at vi er journalister, men skal i stedet tage plads i restauranten, bestille mad og spørge efter en kvindelig tjener, der måske vil tale med os.

Vi har fået kvindens navn, men hun ved ikke, at vi kommer.

Da vi træder ind i butikken, skiller vi os med det samme ud.

Over alt går mænd og kvinder rundt med cowboyhat og jeans. De fleste mænd har lædervest på og flere også en pistol i inderlommen. Kvinderne har lange, nylavede negle, tofarvet hår og falske øjenvipper.

Ekstra Bladets journalist har ingen af delene.

Vi spørger efter tjeneren og bliver vist hen til et af hendes borde i midten af restauranten. Da vi bliver spurgt, hvad vi kunne tænke os at bestille og svarer 'en kaffe og noget vand, tak', ser tjeneren så underligt på os, at vi skynder os at bestille en burger med ost og pomfritter uden at være det mindste sultne.

Tjeneren, vi er sendt af sted for at tale med, holder frokostpause, og mens hun er væk, forsøger vi at passe så meget ind som muligt.

Lokalavisen, der ligger i tasken, får lov til at blive liggende. Det samme gør notesbogen. For ingen her kigger op fra deres telefoner, så for ikke at vække opsigt, gør vi det samme.

Afsløret

Efter frokostpausen kommer tjeneren ned og tager plads ved vores bord. Hun lytter og nikker, da vi fortæller vores ærinde, men siger så, at hun helst ikke vil tale med os, da hun frygter for konsekvenserne og for sit job.

Hendes datter gik i klasse med flere af de dræbte børn, alene ved at arbejde i butikken, der solgte våbene, har hun mistet kontakten til flere af de pårørende, fortæller hun.

Vi betaler for maden og bevæger os rundt i butikken, hvor man kan købe alt fra militærfarvede Crocs-sko til pistolmagneter og semiautomatiske rifler som dem, Salvador Ramos købte.

Da vi træder ind i afdelingen for våben, hvor der ellers kun er mænd både foran og bag disken, kigger de fleste op. En mand bag kassen peger på et skilt bag ham, hvor der står 'medier ingen adgang'.

Da vi alligevel forsøger med et spørgsmål, ryster manden på hovedet.

Vi smiler og forlader butikken igen, uvidende om hvad der afslørede os.