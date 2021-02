Et års fængsel for at stalke ekskæreste

35-årig mand dømt for at have overtrådt tilhold 841 gange på 60 dage

En 35-årig mand er blevet idømt et års ubetinget fængsel for 841 overtrædelser af polititilhold, flere trusler på livet og hærværk begået over en periode på 60 dage.

Det er netop blevet afgjort ved Retten i Næstved, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Den 35-årige blev dømt for at have forfulgt og chikaneret sin jævnaldrende ekskæreste og hendes forældre. Over en periode på 60 dage kontaktede han dem telefonisk 841 gange ved at ringe, sende sms’er og indtale telefonsvarerbeskeder, hvor han også truede dem på livet. Desuden blev han dømt for forinden at være troppet op på ekskærestens bopæl, hvor han begik flere tilfælde af hærværk mod kvindens bil.

Overtrædelsen af tilholdet er begået i perioden fra 25. september sidste år og to måneder frem.

Anklager Katrine Hansen fortæller til Ekstra Bladet, at manden blev anholdt og varetægtsfængslet 15. december. Han fik oprindeligt tilhold mod at kontakte ekskæresten efter to trusler og tre tilfælde af hærværk. 20 dage senere fik han også tilhold mod at kontakte kvindens forældre.

I retten forklarede den dømte blandt andet, at det var utilfredshed med samkvemsordning med den fælles søn, som var en medvirkende årsag til de mange henvendelser.

Den 35-årige har været varetægtsfængslet under sagen og er fortsat varetægtsfængslet efter dom. Han valgte at anke dommen til behandling i landsretten.