Et års fængsel for hærværk, racisme og propagandavirksomhed

En 29-årig mand er fredag blevet idømt et års ubetinget fængsel for racistisk hærværk

Retten i Aalborg har netop bestemt, at groft hærværk mod en jødisk gravplads i Aalborg, skal koste en 29-årig mand et års fængsel.

Det skriver Nordjyllands Politi på deres hjemmeside.

Den højreradikale organisation 'Nordfront' stod som afsender på flyers, der var spredt på kirkegården. Foto: Martin Harritsø Frederiksen

Tråde til Nordfront

Den jødiske kirkegård i centrum af Aalborg blev 4. april 00.30 udsat for groft hærværk ved, at der blev smurt rød maling på muren ind til kirkegården, spredt antisemtiske flyers med den højreradikale organisation 'Nordfront', som afsender, og placeret dukker på jorden, der var indsmurt i rød, blodlignende farve.

Aktionen blev herefter foreviget og billederne lagt op på en hjemmeside.

Den nu dømte mand, der var 28 år på gerningstidspunktet, blev anholdt 14. april, og dagen efter varetægtsfængslet.



Her har han siddet frem til fredagens dom, hvor han altså blev dømt for hærværk, racisme og propagandavirksomhed, der er en skærpende omstændighed under racismeparagraffen.

Ankede på stedet

Det fremgår af politiets pressemedelelse, at anklager Eva Madsen var tilfreds med dommen.

Det var den 29-årige bestemt ikke, og han ankede på stedet til frifindelse.

Det blev også bestemt, at han fortsat skulle sidde varetægtsfængslet indtil efter endelig dom, men også den beslutning kærede han til landsretten.