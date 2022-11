KØBENHAVNS BYRET: Den 39-årige nigerianske pirat Lucky sad stift stirrende i sin kørestol og svøbt i en mørk dynejakke, da retsformand Sanne Bager og to domsmænd mandag eftermiddag kendte ham skyldig i at have udsat danske soldater for livsfare.

Hele udgangspunkt var danske soldaters ildkamp med Lucky og otte andre pirater først på aftenen 24. november sidste år i Guineabugten langt ude i internationalt farvand sydvest for Nigerias kystlinje.

Retten fandt Luckys forklaringer om, at han ikke vidste, hvad der foregik under skiff-bådens tur til søs og den dramatiske skudveksling for usandsynlig, og nåede derfor frem til, at der var tale om pirateri og om en målrettet optakt til en potentiel gidseltagning.

Der var efter domsmandsrettens opfattelse ikke tale om, at Lucky handlede i nødværge.

Straffen bortfalder til gengæld i sagen.

Søværnets Seahawk-helikopter svæver her over fregatten Esbern Snare under en af den danske missions øvelser i Guineabugten. Foto: Forsvaret/Anders Fridberg

Fængsles i nok en måned.

Retten vurderede, at der er så tilpas mange formildende omstændigheder i forhold til Luckys kvæstelser og hans rolle under konfrontationen til søs, at den ikke kan følge anklagemyndighedens påstand om et års til 15 måneders fængselsstraf til Lucky.

Det blev også fremhævet, at ingen danske soldater kom til skade, og at der ikke var lighed mellem Luckys situation og de tre andre overlevende nigerianere, som for længst er sluppet fri.

Den etbenede mands forsvarer, Jesper Storm Thygesen, udbad sig efter en kort snak med sin klient betænkingstid i forhold til en eventuel anke.

Retten følger til gengæld anklagernes anmodning om en fortsat varetægtsfængsling af Lucky frem til 20. december for at afklare spørgsmålet om en mulig anke og lovgrundlaget for hans videre ophold i Danmark.

Forsvareren havde argumenteret for, at nigerianeren burde frifindes med det samme.

Kostede fem menneskeliv

Sidste års konfrontation på havet endte med at koste fem menneskeliv. Fire pirater blev skudt og dræbt, og en forsvandt i det mørke, oprørte hav.

Elitesoldater fra Frømandskorpset er her fanget under en øvelse på Esbern Snare. Frømænd nåede også frem til ildkampen med pirater. De befandt sig i to hurtigtgående motorbåde. Foto: Forsvaret/Anders Fridberg

Lucky var en af fire overlevende. Et projektil og muligvis også en bådpropel smadrede hans venstre ben, og en læge på det danske krigsskib måtte bagefter amputere benet under hans knæ.

Der herskede stor forvirring hos Forsvaret og de danske myndigheder om, hvad man skulle stille op med Lucky.

Han endte i Vestre Fængsel i januar i år efter en del tovtrækkeri med transitlandet Ghana og blev senere tiltalt i sagen.

Først var han tiltalt for drabsforsøg, men det blev frafaldet, og i sidste ende har han udelukkende været anklaget for i forening med de ni andre i skiff-båden at have udsat de danske soldater for livsfare.

Det er dog aldrig bevist uden for enhver tvivl, at Lucky affyrede skud eller havde våben på sig.

Retten afviser i den konkrete sag.

I sin procedure i sidste uge slog forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen til lyd for, at det efter hans mening 'vil være forkert' at dømme Lucky. Ikke kun set i lyset af, at de tre andre overlevende nigerianere i båden med nøjagtig samme roller er sluppet løs.

Men også fordi der i hans bog ikke er bevis for, at Lucky havde våben i hænderne, og fordi de danske soldater efter hans opfattelse ikke var i fare den aften i Guineabugten.

De danske soldater undersøger her i fred og ro en båd under en øvelse i forbindelse med bekæmpelsen af pirateri i Guineabugten. Foto: Forsvaret/Anders Fridberg

- Det her er en sag, hvor det er nemt at dømme. Ikke ret mange danskere går op i Lucky. De fleste politikere vil gerne have sagen til at gå væk. Den nemme dom er at dømme ham. Lucky kan sendes retur til Nigeria, og vi kan glemme alt om ham, sagde Jesper Storm Thygesen.

Flydende krigsmaskine

De to NSK-anklagere, Marie Tullin og Jonathan Gasseholm, var logisk nok meget uenige i deres procedure.

De mente, at Luckys forklaringer var utroværdige. Han var efter deres mening pirat var helt klar over, hvad der foregik i båden, hvor der var syv maskinpistoler, en arketypisk pirat-stige og sprængstoffer i en tønde. En veritabel krigsmaskine.

De mente også, at Lucky havde forsæt til at gå linen ud i forhold til soldaterne.

De fremhævede i retten, at Lucky aldrig satte sig til modværge eller gav mine til at overgive sig, da danskerne forud for selve ildkampen på helikopteren sendte advarsler i form af skarpe projektørlys og fire varselsskud.

Lucky blev efter retsmødet i eftermiddag kørt tilbage til Vestre Fængsels sygeafdeling.

