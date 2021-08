Europol-chef misbruges i svindelnummer

Beskeder med trusler, om at Europol vil indlede en efterforskning, kommer ikke fra administrerende direktør Catherine De Bolle

Svindlere forsøger lige nu at overbevise borgere rundt omkring i Europa om, at de bliver efterforsket af Europol.

I andre tilfælde bliver borgere bedt om at foretage en specifik handling online, hvis de vil undgå at blive udsat for kriminalitet. Til begge svindelnumre misbruger de administrerende direktør Catherine De Bolles navn.

Sådan lyder advarslen fra Europol, som understreger, at der er tale om falske beskeder.

Beskederne tikker ind på borgernes email eller sociale medier og er skrevet på forskellige sprog, alt afhængigt af hvem modtageren er.

- Bliv ikke snydt, beskederne er falske. Europols administrerende direktør ville aldrig kontakte medlemmer af offentligheden direkte, lyder det fra Europol.

Hvis man modtager en mistænkelig email, opfordrer Europol til, at man melder det til sit lokale politi.